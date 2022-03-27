У звільненому від окупантів Тростянці залишається замінованою лікарня

Українська армія звільнила від окупантів Тростянець на Сумщині. Щоправда, багато об'єктів у місті залишаються замінованими.

Замінована, зокрема, й лікарня. Тому влада закликала усіх жителів бути максимально обережними.

Важливо ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів: потужні фото

Тростянець будуть розміновувати

Про підозрілі предмети треба повідомляти нашим військовим. Енергетики, комунальники та ДСНС невдовзі зможуть повноцінно почати роботу після розмінування території громад.

Евакуація людей

Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що на 27 березня організували евакуацію людей, які залишилися без житла. Також будуть вивозити поранених, яким потрібна допомога лікарів.

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