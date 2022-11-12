Коли у Херсоні відновлять український зв'язок: назвали умову

Українські військові деокупували Херсон та низку населених пунтків області. Тепер в регіоні поступово відновлюватимуть електропостачання та мобільний зв'язок.

Компанія Vodafone зазначила, що інженери вже готуються відновити мобільний зв'язок на деокупованих територіях Херсонської області. Також для користувачів готуються нові SIM-картки.

Важливо У Херсоні почали відновлювати електропостачання, але є певні проблеми

За якої умови відновлять мобільний зв'язок

Як йдеться у повідомленні компанії, фахівці зроблять все можливе, аби херсонці та мешканці деокупованих сіл і міст знову були на зв'язку з рідними, як тільки буде отримано дозвіл на проведення ремонтних робіт.

Крім того, у коментарях Vodafone зазначив, що поки невідомо, що буде з номерами українців, які були в окупації. Водночас мобільний оператор Kyivstar зазначає, що за першої можливості фахівці відновлять зв'язок у Херсоні. Проте потрібно дочекатися дозволу ЗСУ.

Крім того, голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в ефірі телемарафону заявив, що для відновлення зв'язку у Херсоні необхідні день – два, оскільки вежі мобільних операторів зруйновані.

За його словами, окупанти пошкодили понад 1,5 км високовольтних ліній, які живили місто. Проте у Херсон збираються завезти генератори, які під'єднають для забезпечення водопостачання та водовідведення.

Коротко про відновлення електропостачання у Херсоні:

Працівники компанії "Херсонобленерго" розпочинають процес відновлення постачання електроенергії до деокупованого Херсону.

Директор компанії Ігор Сафронов заявив, що роботи з оперативного відновлення енергопостачання на звільнених територіях Херсонської області дуже багато. Ситуація з енергопостачанням в Херсоні надскладна.

Фахівці "Херсонобленерго" готові приступити до процесу відновлення електромереж одразу після офіційного дозволу українських військових на вхід у місто. Російські загарбники спеціально підірвали електрообладнання. Високовольтні лінії, основні лінії, які живлять саме місто Херсон, зруйновані, як і підстанція.

Повне відновлення енергопостачання на Херсонщині за оптимістичним сценарієм відбудеться приблизно за місяць, але перша електроенергія у населені пункти регіону має піти раніше.

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