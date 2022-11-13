Чи всіх власників "білих квитків" звільняють від служби у ЗСУ

На відміну від чуток, "білий колір" військового квитка ще не означає звільнення від мобілізації. Він лише означає категорію придатності громадянина до служби та мобілізації залежно від виду та ступеня захворюваності.

Про те, які види "білого квитка" бувають та чи можуть їхні власники потрапити до лав ЗСУ, розбирався 24 канал.

До теми Медкомісія у час мобілізації: як відбувається обстеження та визначають непридатних

Що таке "білий квиток"

Військові квитки діляться на ті, що передбачають військову службу, і ті, що звільняють від неї повністю або частково. Категорій останніх є три:

Обмежена придатність. З таким квитком чоловік у мирний час не призивається на службу, лише перебуває на військовому обліку;

Тимчасова непридатність. Громадянин непридатний до військової служби у мирний час, однак у воєнний – обмежено придатний.

Повна непридатність. З таким квитком осіб виключають з військового обліку, адже вони повністю непридатні до військової служби.

Відтак повністю звільняють від служби лише громадян з білим витком останньої категорії. Категорію придатності громадянина визначає військово-лікарська комісія після проведення медичного обстеження.

Кого й куди можуть призвати

Згідно з наведеним вище переліком обмежено придатні та тимчасово непридатні особи можуть служити та бути призваними під час мобілізації, а також нести службу в тилу.

Згідно з "Положенням про військово-лікарську експертизу в ЗСУ", ті, хто отримали "білі квитки" цих категорій, можуть нести службу у:

частинах забезпечення;

військових комісаріатах, установах, організаціях;

навчальних закладах.

Мобілізація в Україні: останні новини

У листопаді Володимир Зеленський заявив, що мобілізацію можуть продовжити ще на 90 діб, тобто до лютого 2023 року. Відповідний законопроєкт уже внесли на розгляд у парламент.

Зазначимо, що першочергово до бойових військових частин доправляють резервістів та колишніх учасників АТО і ООС.

Також визначені терміни служби для мобілізованих та тих, хто служить за контрактом.

З "білим квитком" не беруть у десантно-штурмові війська, плавсклад чи морську піхоту.

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