Роберта Бровді не планують звільняти з посади командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Поширені повідомлення про можливу відставку військового виявилися вигадкою.

Чутки про ймовірну заміну командувача розповсюдили в Telegram-каналах після військової наради на Банковій. Радник президента Дмитро Литвин у коментарі журналістам повністю спростував цю інформацію та назвав її звичайним вкидом. За словами посадовця, подібні повідомлення взагалі не відповідають дійсності.

Що кажуть в Офісі Президента?

Анонімні джерела поширювали твердження, нібито кадрове питання щодо очільника роду військ порушували під час суботньої зустрічі глави держави з заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою. Проте в ОП запевнили, що жодних розмов про це не вели.

Про Мадяра на зустрічі навіть не згадували,

– наголосив радник президента.

Під час зустрічі 28 листопада Володимир Зеленський та бригадний генерал Павло Паліса дійсно обговорювали майбутні кадрові рішення у військовій сфері, проте жодних конкретних прізвищ чи посад тоді не оголошували.

Також нещодавно Угорщина скасувала трирічну заборону на в'їзд для Роберта Бровді, прибравши відповідні дані з міграційної бази країни.