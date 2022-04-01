Звільняти усіх, хто не підтримує війну: ініціатива спікера Держдуми Володіна

Російські окупанти не збираються припиняти війну проти України. Ворог навіть попри санкції та втрати готовий продовжувати безглуздий наступ.

Деякі російські громадяни, яким не подобається відсутність цукру, шалений ріст цін та інші наслідки санкцій, намагаються тихенько виступати проти війни в Україні. Незабаром не буде чути навіть цього шепоту.

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Звільнення за протести

Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін запропонував виганяти з роботи усіх "бюджетників", які виступатимуть проти війни в Україні.

Ті, хто перебуває на забезпеченні у держави, а отже, у народу і зрадив її, мають піти з керівних посад у бюджетних установах культури, освіти, охорони здоров'я, інших сфер,

– запропонував він.

На його думку, виступ проти війни – це зрада офіцерів та солдатів, які "захищають країну".

Що ж, тепер на масові протести в країні-агресорі точно розраховувати не доведеться, так само як і про повернення "захисників" у Росію цілими і неушкодженими.

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