Звірства росіян: стало відомо про ще 28 загиблих на Харківщині

Правоохоронці у Харківській області офіційно зареєстрували загибель ще 28 мешканців. Всі вони жили у захопленому росіянами Ізюмському районі.

Про це заявив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

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Він розповів, що у перелік загиблих додали оновлені дані.

Щодо 28-ми загиблих осіб отримана нова інформація з окупованих територій Ізюмського району за невизначений термін,

– повідомив Болвінов.

За його даними, станом за 4 червня зареєстрували загалом факти про загибель 33 людей, серед яких були і діти. Загалом, за даними поліції, внаслідок агресії Росії загинула 791 особа, з них 39 – неповнолітні.

10 травня в тимчасово захопленому місті Ізюм Харківської області у завалах п'ятиповерхового будинку знайшли тіла 44 загиблих цивільних. Голова ОВА Олег Синєгубов наголосив, що містяни без техніки між обстрілами розбирають зруйновані будівлі.

Додамо, що 4 червня російські окупанти вкотре обстріляли Балаклію на Харківщині. Через це поранень зазнали 8 людей, серед яких – дитина. Загалом під час обстрілів Харківщини минулої доби постраждали 10 людей.

На Харківщині тривають бої

Харківська область залишається важливим плацдармом для наступу російської армії. Ворог обстрілює міста та села в цьому регіоні та планує подальші наступи. Про нові факти атаки ворогів розповів очільник Харківської обласної цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, обстрілювали як околиці Харкова та Харківський район, так і міста в інших районах області.

"Протягом доби ворог обстрілював Барвінкове в Ізюмському районі та Циркуни в Харківському. По Харківському району завдано ракетного удару. Пошкоджені будинки, але без постраждалих", – повідомив Олег Синєгубов.

Очільник області також розповів, що був сильний обстріл Золочева, а також Чугуївського та Лозівського районів.

Російські окупанти також організували логістичний центр на Харківщині, куди перекидають свої війська та звідки планують подальші наступи. Таким центром стало місто Ізюм. Адже через цей населений пункт проходять декілька шляхів, у тому числі й з території Росії. А також з нього дороги ведуть на Донбас.

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