Звірства Росії в Україні мовчки спостерігали за кілька "вулиць"

Шредер пішов у відставку з "Роснафти", але секретар партії сказав: "Занадто пізно". І всі зняття привілеїв та позбавлення офісу і статусів Шредера залишили в силі.

Війна за кілька вулиць

"Занадато пізно" – ці слова має сказати офіційно в обличчя Україна тим з українським паспортом, кому не вистачило Криму та Донбасу, Небесної Сотні та котлів, першої сотні ракет, випущених по наших людях.

Важливе Чому від перемоги України над Росією залежить доля світу

Адже в Німеччині немає війни. Не у них вдома це було. Так, у сусідів. Через кілька "вулиць", але не у них. Звірства Росії відбувалися у нас.

Битва, що почалася непомітно

На моє покоління – усвідомлено з 2014 року, насправді – набагато раніше. Гібридно та негібридно. Але чому ми досі не сказали тим, чиї прізвища всім відомі: "Занадто пізно"?

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Не розколюйте суспільство – погана мантра. Ті, хто "занадто пізно", спочатку мають понести справедливу відповідальність, і лише потім претендувати на місце навіть теоретично спроможних когось розколоти.

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