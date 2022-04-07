Звірства – свідома частина російської кампанії в Україні, – Держдеп США

У Держдепі США впевнені, що звірства російських солдатів в Україні не випадкові. Це наперед спланована частина військової кампанії Кремля.

Про це 6 квітня заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Він зауважив, що США попереджали весь світ про це ще до початку повномасштабного вторгнення.

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Таке неможливо навіть передбачити

Політик наголосив на тому, що всі воєнні злочини росіян потрібно фіксувати. До цього процесу вже залучені як українські, так іноземні фахівці різних країн.

Ми говорили до того, що будуть звірства. Що це свідома частина їхньої кампанії. І те, що ми бачимо, я думаю, виходить за межі того, що будь-хто з нас міг би повністю передбачити,

– сказав держсекретар США.

Він додав, що невідомо, скільки часу піде на те, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних. Проте запевнив, що правосуддя добереться до кожного, хто винен у катуваннях і вбивствах тисяч ні в чому не винних людей.

"А якби це сталося в моєму місті?"

Блінкен сказав, що всім зараз боляче бачити фото та відео з Бучі. Проте особливо це відчувають ті, в кого є діти. Адже вони себе ставлять на місце мами чи батька закатованих нелюдами дітей із Бучі.

Коли ви бачите ці образи й перекладаєте це на своє життя, ви запитаєте себе: "А якби це сталося в моєму місті, з моїми дітьми? Для моєї родини?" Я думаю, що це лише зміцнює нашу рішучість робити все можливе, щоб підтримати українців,

– поділився посадовець.

Він додав, що кожне із зображень, наче удар в живіт. Вони наче "забирають із тебе вітер", тобто висмоктують життєву енергію.

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