Понад 140 боєзіткнень, більшість – на Покровському напрямку: зведення Генштабу за 1 квітня

Російські війська не полишають спроб просунутися на фронті та продовжують атаки по всій лінії бойового зіткнення. З початку доби 1 квітня на фронті відбулося 141 бойове зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ. Читайте також "Ціна" квадратного кілометра: DeepState назвали, скільки штурмів треба ворогу, щоб просуватися Яка ситуація на різних напрямках фронту Українські захисники продовжують давати відсіч спробам противника просунутися вглиб території. Впродовж доби ситуація на полі бою була такою: На Харківському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше, ще два боєзіткнення досі тривають.



Сили оборони зупинили чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше, ще два боєзіткнення досі тривають. На Куп'янському напрямку росіяни здійснили 11 наступальних дій у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове. Українські воїни успішно зупинили всі атаки.



росіяни здійснили 11 наступальних дій у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове. Українські воїни успішно зупинили всі атаки. На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували українські позиції у бік Нового, Мирного та Зеленої Долини. Сили оборони вже відбили 9 атак, ще чотири досі тривають.



російські загарбники 13 разів атакували українські позиції у бік Нового, Мирного та Зеленої Долини. Сили оборони вже відбили 9 атак, ще чотири досі тривають. На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Білогорівки, Івано-Дар'ївки, у бік Верхньокам'янського та Серебрянки. З початку доби відбулося 15 боєзіткнень, 12 із яких українські оборонці успішно зупинили, три – тривають досі.



ворог атакував у районах Білогорівки, Івано-Дар'ївки, у бік Верхньокам'янського та Серебрянки. З початку доби відбулося 15 боєзіткнень, 12 із яких українські оборонці успішно зупинили, три – тривають досі. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та у бік Предтечиного.



Сили оборони відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та у бік Предтечиного. На Торецькому напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районах населених пунктів Леонідівка, Дачне, Щербинівка, Торецьк та у бік Диліївки, наразі тривають два бойові зіткнення.



українські воїни відбили 10 атак противника в районах населених пунктів Леонідівка, Дачне, Щербинівка, Торецьк та у бік Диліївки, наразі тривають два бойові зіткнення. На Покровському напрямку , від початку доби противник 45 разів атакував у районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Зелене, Котлине, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, а також у бік Богданівки, Новосергіївки, Романівки, Покровська. Дотепер триває сім боєзіткнень.



, від початку доби противник 45 разів атакував у районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Зелене, Котлине, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, а також у бік Богданівки, Новосергіївки, Романівки, Покровська. Дотепер триває сім боєзіткнень. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив п'ять спроб прорвати оборону в районах Костянтинополя та Розливу. Наразі точаться три бої.



ворог здійснив п'ять спроб прорвати оборону в районах Костянтинополя та Розливу. Наразі точаться три бої. На Гуляйпільському напрямку загарбники п'ять разів атакували поблизу Привільного та у бік Новополя.



загарбники п'ять разів атакували поблизу Привільного та у бік Новополя. На Оріхівському напрямку загарбник намагався просунутися вперед у бік Новоданилівки та Степового, українські захисники відбили всі п’ять атак ворога.



загарбник намагався просунутися вперед у бік Новоданилівки та Степового, українські захисники відбили всі п’ять атак ворога. На Придніпровському напрямку українські війська зупинили три атаки противника.



українські війська зупинили три атаки противника. На Курському напрямку за добу відбулося 12 боєзіткнень. На решті напрямків оперативна обстановка особливих змін не зазнала.