36 атак на Покровському напрямку, операція на Курщині триває: зведення Генштабу за 15 березня

У Генштабі виклали інформацію щодо боїв станом на 22:00 15 березня. Від початку доби відбулося 128 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті сьогодні

На Харківському напрямку противник 8 разів штурмував позиції ЗСУ в районах Вовчанська та у бік Петрівки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Загризове, Лозова та Копанки. Українські захисники зупинили 4 ворожі атаки.

На Лиманському напрямку загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Балка Журавка, Іванівка, Надія, Ямполівка та Григорівка. Два боєзіткнення тривають.

Сили оборони відбили два ворожі штурми на Сіверському напрямку. Окупанти намагалися просуватись в районах Верхньокам'янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції ЗСУ поблизу Оріхово-Василівки. Сили оборони відбили атаку.

На Торецькому напрямку ворог наступав на наші позиції 17 разів у районах Торецька та Дружби. Два бої тривають.

На Покровському напрямку атак було найбільше. Від початку доби окупанти 36 разів намагались просунутися – атакували в районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Новоторецьке, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Сергіївка, Котлине, Успенівка, Надіївка та Андріївка. Сили оборони зупинили 35 штурмових дій противника, один бій триває. Ворог бив з авіації по Горіховому, Олексіївці, Леонтовичах, Новопавлівці та Мирнограду.

Було знешкоджено 254 окупантів, з них 136 – безповоротно. Також українські воїни знищили одну бойову броньовану машину, 9 одиниць автомобільної техніки, 5 мотоциклів, один засіб РЕБ, дві артилерійські системи, генератор та дві антени БпЛА. До того ж пошкодили два танки та три артилерійські системи росіян,

– сказано в дописі.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону в районі Костянтинополя та Розливу. Два боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку були атаки в районах Новополя та Новосілки. Дві з них відбито, а один бій триває.

На Оріхівському напрямку росіяни 13 разів атакували позиції ЗСУ в бік населених пунктів Степове, П'ятихатки, Щербаки, Жереб'янки та Кам'янське. Бої продовжуються в шести локаціях.

На Придніпровському напрямку були 4 безрезультатні спроби наступу – всі відбито.

Стосовно операції на Курщині, то там українські воїни відбивали 18 штурмових дій окупантів. Один бій триває. Ворог завдав 28 авіаційних ударів, скинувши 48 керованих бомб, також здійснив 219 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.