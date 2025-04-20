Попри "великоднє перемир'я": на фронті – десятки боєзіткнень, ворог тисне біля Покровська

На фронті з початку доби 20 квітня відбулося 86 бойових зіткнень. Крім того, ворог здійснив 1519 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, також застосовував БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ. Там розповіли про поточну ситуацію вздовж усієї лінії зіткнення.

Дивіться також Росія може накопичити сили на Харківському напрямку під час "перемир'я", – "Хартія"

Яка ситуація на фронті

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 1 атаку ворога в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку зупинили 11 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів Надія, Мирне, Греківка, Катеринівка, Нове та Ямполівка на Лиманському напрямку, одне боєзіткнення триває.

На Сіверському напрямку противник здійснив 2 наступальні дії в районі Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку відбили 4 спроби загарбників просунутися вперед у районі Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти 8 разів штурмували позиції поблизу Дружби, Торецька та Леонідівки. Сили оборони відбили 7 штурмів, 2 боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 наступальних дій в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив. Тривають 4 боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 131 окупанта та поранили 121. Знищено гармату, чотири БпЛА, п’ять пунктів управління БпЛА та 10 автомобілів. Також значно пошкоджено танк та три автомобілі,

– ідеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак у районі Костянтинополя, Скудного та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку росіяни 4 рази йшли вперед на позиції наших захисників у районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та Степового.

На Харківському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку українські захисники відбили 14 атак загарбників.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.