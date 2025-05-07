ISW проаналізував бойові дії за добу і показав на карті, як змінилася лінія фронту

У звіті Інституту вивчення війни від 7 травня мовиться про низку змін на лінії фронту в Україні. Аналітики вивчили геолокаційні кадри та зробили висновки про просування ворога.

За ними ISW оновив свої карти різних регіонів, де тривають бої. 24 Канал покаже їх та розповість, на чому акцентували у звіті.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 7 травня

6 травня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на півночі Сумської області, але не просувалися. Так само марно атакували вони на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська.

області, але не просувалися. Так само марно атакували вони на північний схід від поблизу Вовчанська. На Куп'янському напрямку зафіксовано зміни за геолокаційними відеозаписами, опублікованими 5 травня – там видно, що російські війська просувалися в полях на захід від Кислівки. Але ці зміни давніші, кінця березня – початку квітня.

напрямку зафіксовано зміни за геолокаційними відеозаписами, опублікованими 5 травня – там видно, що російські війська просувалися в полях на захід від Кислівки. Але ці зміни давніші, кінця березня – початку квітня. До Борової та Лиману окупанти не просунулися, на Сіверському напрямку теж не досягли жодних підтверджених успіхів, як і в потугах атакувати Часів Яр.

напрямку теж не досягли жодних підтверджених успіхів, як і в потугах атакувати Часів Яр. Російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри свідчать, що вони пройшли вздовж вулиці Берегова у східному Новоспаському, це на захід від Торецька, і незначно – на північ від Торецька.

Так змінилася лінія фронту в Україні та Росії за 6 травня / Карти ISW

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На Покровському напрямку змін не зафіксовано. Але на Новопавлівському напрямку російські війська просунулися – вздовж річки Солона на південь від Новосергіївки, що на північний схід від Новопавлівки.

напрямку змін не зафіксовано. Але на напрямку російські війська просунулися – вздовж річки Солона на південь від Новосергіївки, що на північний схід від Новопавлівки. На Курахівському напрямку росіяни не просувалися, але мали успіхи біля Великої Новосілки . Вони просунулися в центральній частині Вільного Поля та на північ від Новосілки під час серії масштабних атак мотоциклістів 3 та 4 травня.

. Вони просунулися в центральній частині Вільного Поля та на північ від Новосілки під час серії масштабних атак мотоциклістів 3 та 4 травня. 5 та 6 травня російські війська провели наступальні операції на схід від Гуляйполя поблизу Високого, але не просунулися. Також вони продовжили наступальні операції на заході Запорізької області та на Херсонщині, але підтвердженого прогресу не досягли.

Підсумовуючи, ISW вказав, що російські війська просунулися під Куп'янськом, Торецьком, Новопавлівкою та Великою Новосілкою.