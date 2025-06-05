Ворожа армія просувається на Сумщині й вішає свої прапори в захоплених селах: аналіз і карти ISW

Ворог продовжував активно атакувати на різних ділянках фронту в Україні впродовж 4 червня. На лінії зіткнення подекуди відбулися зміни.

Інститут вивчення війни проаналізував поточну ситуацію у своєму новому звіті. Висновки ISW та оновлені карти публікує 24 Канал.

Дивіться також Навіщо Росія веде переговори: в ISW розкрили справжні наміри Москви

Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 5 червня

Російські війська продовжили наступальні операції в Курській області, але не просунулися. Про наземну активність у Бєлгородській області повідомлень не було.

області, але не просунулися. Про наземну активність у Бєлгородській області повідомлень не було. Водночас окупанти просунулися в Сумській області. Геолокаційні відеозаписи від 4 червня показують їх із прапором у центрі селища Водолаги, що на північ від міста Суми. Отже, росіяни захопили його.

області. Геолокаційні відеозаписи від 4 червня показують їх із прапором у центрі селища Водолаги, що на північ від міста Суми. Отже, росіяни захопили його. Наступальні операції на півночі Харківської області росіянам успіхів не принесли. На Куп'янському напрямку вони також не змогли просунутися, як і до Борової та Лиману.

області росіянам успіхів не принесли. На Куп'янському напрямку вони також не змогли просунутися, як і до Борової та Лиману. На Сіверському напрямку без змін, хоча наземні наступи окупанти здійснювали. У місті Часів Яр їхні атаки також були безрезультатними.

Як змінилася лінія фронту за 4 червня / Карти ISW

На Торецькому напрямку росіяни просунулися. Геолокаційні відеозаписи від 4 червня свідчать, що вони пройшли в межах західної Яблунівки, що на північний захід від Торецька, а ще на південь і захід від цього населеного пункту.

напрямку росіяни просунулися. Геолокаційні відеозаписи від 4 червня свідчать, що вони пройшли в межах західної Яблунівки, що на північний захід від Торецька, а ще на південь і захід від цього населеного пункту. Водночас українські війська просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відео за 2 червня показують їх на південь від Малинівки, що на північний схід від Покровська.

напрямку. Геолокаційні відео за 2 червня показують їх на південь від Малинівки, що на північний схід від Покровська. На Новопавлівському напрямку бойові дії не призвели до змін на лінії зіткнення. На Курахівському напрямку та біля Великої Новосілки так само. Біля Гуляйполя, на заході Запорізької області та на Херсонському напрямку нічого не змінилося.

Підсумовуючи, ISW зазначив, що українські війська просунулися поблизу Покровська, а російські – в Сумській області та поблизу Торецька.

У звіті за попередню добу Інститут писав, що українські війська просунулися в Курській області. А російські війська мали успіхи поблизу Курахового.