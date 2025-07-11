Ворог вперто суне до Дніпропетровщини та має успіхи на Харківщині: огляд фронту і карти ISW

Російська армія атакувала в Україні на всіх напрямках 10 липня. У новому звіті Інститут вивчення війни розповів, які помітив зміни на лінії фронту.

Опубліковано також оновлені карти боїв. Їх та основні висновки ISW передає 24 Канал. Дивіться також Ворог просунувся у Торецьку та ще поблизу низки населених пунктів, – Deep State Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 11 липня Тривали бої у Курській області 10 липня, на півночі Сумської області, на півночі Харківської області, на Куп'янському напрямку та на Лиманському. Підтверджених змін ніде не зафіксовано.

області, на півночі Харківської області, на Куп'янському напрямку та на Лиманському. Підтверджених змін ніде не зафіксовано. В районі Борової російські війська мали успіхи. Геолокаційні відеозаписи від 10 липня свідчать, що вони просунулися на північний схід від Борівської Андріївки, це на північний схід від міста.

російські війська мали успіхи. Геолокаційні відеозаписи від 10 липня свідчать, що вони просунулися на північний схід від Борівської Андріївки, це на північний схід від міста. На Сіверському напрямку та в місті Часів Яр без змін, а от на Торецькому напрямку росіяни просунулися. Геолокаційні відеозаписи від 10 липня свідчать, що вони пройшли вздовж автомагістралі Т-0504 Покровськ – Костянтинівка на північ від Яблунівки, це на північний захід від Торецька. Як змінилася лінія фронту за 10 липня / Карти ISW На Покровському напрямку без змін, але на Новопавлівському окупанти мали просування. Геолокаційні відео від 10 липня показують їх на схід від Воскресенки, що на південний захід від Новопавлівки.

окупанти мали просування. Геолокаційні відео від 10 липня показують їх на схід від Воскресенки, що на південний захід від Новопавлівки. На напрямку Великої Новосілки, Гуляйполя, на заході Запорізької області та на Херсонщині російські війська проводили обмежені наступальні операції, але не досягли підтвердженого прогресу. Підсумовуючи, ISW вказав, що російські війська просунулися в районах Борової, Торецька та Новопавлівки. У попередньому звіті Інститут вивчення війни писав, що українські війська мали успіхи поблизу Борової та Торецька. Водночас війська окупантів просунулися поблизу Торецька, Новопавлівки та Великої Новосілки.