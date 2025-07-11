11 липня, 04:55
Ворог вперто суне до Дніпропетровщини та має успіхи на Харківщині: огляд фронту і карти ISW
Основні тези
- Російські війська просунулися в районах Борової, Торецька та Новопавлівки.
- На напрямку Великої Новосілки, на заході Запорізької області та на інших ділянках окупанти проводили обмежені наступальні операції.
Російська армія атакувала в Україні на всіх напрямках 10 липня. У новому звіті Інститут вивчення війни розповів, які помітив зміни на лінії фронту.
Опубліковано також оновлені карти боїв. Їх та основні висновки ISW передає 24 Канал.
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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 11 липня
- Тривали бої у Курській області 10 липня, на півночі Сумської області, на півночі Харківської області, на Куп'янському напрямку та на Лиманському. Підтверджених змін ніде не зафіксовано.
- В районі Борової російські війська мали успіхи. Геолокаційні відеозаписи від 10 липня свідчать, що вони просунулися на північний схід від Борівської Андріївки, це на північний схід від міста.
- На Сіверському напрямку та в місті Часів Яр без змін, а от на Торецькому напрямку росіяни просунулися. Геолокаційні відеозаписи від 10 липня свідчать, що вони пройшли вздовж автомагістралі Т-0504 Покровськ – Костянтинівка на північ від Яблунівки, це на північний захід від Торецька.
Як змінилася лінія фронту за 10 липня / Карти ISW
- На Покровському напрямку без змін, але на Новопавлівському окупанти мали просування. Геолокаційні відео від 10 липня показують їх на схід від Воскресенки, що на південний захід від Новопавлівки.
- На напрямку Великої Новосілки, Гуляйполя, на заході Запорізької області та на Херсонщині російські війська проводили обмежені наступальні операції, але не досягли підтвердженого прогресу.
Підсумовуючи, ISW вказав, що російські війська просунулися в районах Борової, Торецька та Новопавлівки.
У попередньому звіті Інститут вивчення війни писав, що українські війська мали успіхи поблизу Борової та Торецька. Водночас війська окупантів просунулися поблизу Торецька, Новопавлівки та Великої Новосілки.