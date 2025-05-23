23 травня, 05:19
Ворог вгризається у Вовчанськ та просунувся на ще кількох напрямках: огляд і карти ISW
Основні тези
- Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про обмежені успіхи російських військ на північний схід від Вовчанська та в районі Великої Новосілки, але без успіхів на інших напрямках.
- Українські сили також мали певні успіхи, зокрема просунулися на північний захід від Дружби поблизу Торецька.
Лінія фронту в Україні та Росії зазнала змін упродовж доби 22 травня. Інститут вивчення війни у своєму новому звіті показав, де були просування російської армії.
А також розповів про деякі успіхи Сил оборони України. Висновки ISW та оновлені карти публікує 24 Канал.
У попередньому звіті "ДРГ" на Брянську область, зміни біля Великої Новосілки: добовий аналіз та оновлені карти ISW
Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 23 травня
- У Курській області тривали обмежені бої, про наземну активність у Бєлгородській області джерела з обох сторін не повідомляли.
- Обмежені наземні атаки росіян на півночі Сумської області тривали без успіхів.
- На північний схід від Харкова окупанти просунулися – геолокаційні відеозаписи від 21 травня свідчать, що вони пройшли на північний схід від Вовчанська.
- На Куп'янському, Лиманському та напрямку на Борову просувань не було. Так само на Сіверському напрямку.
- ISW зафіксував старіше просування Сил оборони в напрямку на Часів Яр. Геолокаційні кадри від 16 травня показують бої на південному сході Білої Гори, що на південь від міста, що свідчить про успіхи українців у цьому районі.
Як змінилася лінія фронту за 22 травня / Карти ISW
- Українські та російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Сили оборони – на північний захід від Дружби, що на схід від Торецька. Окупанти – на захід від Диліївки, що на північ від міста, та на південний захід від Новоспаського.
- На Покровському та Новопавлівському напрямку бої тривали без просувань. Так само на Курахівському напрямку.
- Російські війська просунулися в районі Великої Новосілки. Геолокаційні відеозаписи від 22 травня свідчать, що вони пройшли на північ від Дніпроенергії, що на північний захід від міста, та на північний захід від Новосілки.
- Наступальні операції на Запорізькому напрямку не були для росіян успішними. Так само на схід від Гуляйполя поблизу Високого та у Херсонській області.
Підсумовуючи, ISW зазначив, що українські війська просунулися поблизу Торецька, а російські – в районі Вовчанська, Торецька та Великої Новосілки.