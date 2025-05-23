Ворог вгризається у Вовчанськ та просунувся на ще кількох напрямках: огляд і карти ISW

Лінія фронту в Україні та Росії зазнала змін упродовж доби 22 травня. Інститут вивчення війни у своєму новому звіті показав, де були просування російської армії.

А також розповів про деякі успіхи Сил оборони України. Висновки ISW та оновлені карти публікує 24 Канал. У попередньому звіті "ДРГ" на Брянську область, зміни біля Великої Новосілки: добовий аналіз та оновлені карти ISW Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 23 травня У Курській області тривали обмежені бої, про наземну активність у Бєлгородській області джерела з обох сторін не повідомляли.

області тривали обмежені бої, про наземну активність у Бєлгородській області джерела з обох сторін не повідомляли. Обмежені наземні атаки росіян на півночі Сумської області тривали без успіхів.

області тривали без успіхів. На північний схід від Харкова окупанти просунулися – геолокаційні відеозаписи від 21 травня свідчать, що вони пройшли на північний схід від Вовчанська .

. На Куп'янському, Лиманському та напрямку на Борову просувань не було. Так само на Сіверському напрямку.

та напрямку на Борову просувань не було. Так само на Сіверському напрямку. ISW зафіксував старіше просування Сил оборони в напрямку на Часів Яр. Геолокаційні кадри від 16 травня показують бої на південному сході Білої Гори, що на південь від міста, що свідчить про успіхи українців у цьому районі. Як змінилася лінія фронту за 22 травня / Карти ISW Українські та російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Сили оборони – на північний захід від Дружби, що на схід від Торецька . Окупанти – на захід від Диліївки, що на північ від міста, та на південний захід від Новоспаського.

. Окупанти – на захід від Диліївки, що на північ від міста, та на південний захід від Новоспаського. На Покровському та Новопавлівському напрямку бої тривали без просувань. Так само на Курахівському напрямку.

та Новопавлівському напрямку бої тривали без просувань. Так само на Курахівському напрямку. Російські війська просунулися в районі Великої Новосілки . Геолокаційні відеозаписи від 22 травня свідчать, що вони пройшли на північ від Дніпроенергії, що на північний захід від міста, та на північний захід від Новосілки.

. Геолокаційні відеозаписи від 22 травня свідчать, що вони пройшли на північ від Дніпроенергії, що на північний захід від міста, та на північний захід від Новосілки. Наступальні операції на Запорізькому напрямку не були для росіян успішними. Так само на схід від Гуляйполя поблизу Високого та у Херсонській області. Підсумовуючи, ISW зазначив, що українські війська просунулися поблизу Торецька, а російські – в районі Вовчанська, Торецька та Великої Новосілки.