Росіяни наступали практично всюди, є успішні контратаки Сил оборони: огляд фронту від ISW

Минулої доби 27 травня російські війська атакували на усіх напрямках на території України без виключення. Подекуди ворог мав успіхи, водночас є випадки успішного контрнаступу українських сил.

Є підтверджене просування українських сил на північний схід від Залізнянського поблизу Часового Яру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Яка була ситуація на фронті 27 травня

Курський напрямок: українці намагалися контратакувати в Курську область з Безсалівки.

На Сумщині росіяни наступали поблизу Юнаківки та на північ від міста Суми поблизу Водолаг та Володимирівки.

На Харківщині росіяни змогли просунутися у Вовчанську, а також атакували поблизу Вовчанських хуторів та Тихого.

Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, а саме на північ від Кам'янки. Російські війська перетнули кордон України на північний схід від Строївки, але неясно, чи утримують російські війська стійкі позиції в цьому районі.

У напрямку Борової росіяни продовжували наступальні операції, але безуспішно. Окупанти атакували поблизу Загризового, Нової Кругляківки, Надії та у напрямку Ольгівки та Греківки.

На Лиманському напрямку російські війська продовжили наступальні операції поблизу Рідкодуба, в напрямку Нового Миру та Карпівки, поблизу Новомихайлівки та Ямполівки, Торського та поблизу Серебрянського лісництва. Попри заяви пропагандистів, ворог підтверджених успіхів не мав.

На Сіверському напрямку росіяни атакували поблизу Григорівки, Білогорівки та Верхньокам'янського. Просунутися їм не вдалося.

Поблизу Часового Яру українські війська успішно контратакували. Є підтверджене просування українських сил на північний схід від Залізнянського. Водночас росіяни атакували поблизу Оріхово-Василівки, Предтечного, у напрямку Білої Гори, Ступочок та Озарянівки, але марно.

На Торецькому напрямку росіяни атакували поблизу самого Торецька, Диліївки, Дружби, Неліпівки, Зорі, Олександрополя, Нової Полтавки, Щербинівки, Попового Яру та у напрямку Яблунівки. Усе це не принесло ворогові територіальних здобутків.

В напрямку Покровська російські війська просунулися до західної Малинівки та продовжували наступальні операції поблизу Шевченко, Першого, Малинівки, Єлизаветівки, Миролюбівки, Лисівки, Звірового та Удачного.

На Новопавлівському напрямку російські війська продовжили наступальні операції поблизу Новомиколаївки, Муравки, Новосергіївки, Котлярівки, Троїцького та поблизу Богданівки. Успіху ворог не мав.

В напрямку Великої Новосілки окупанти наступали поблизу Вільного Поля, Комара, Шевченка, Зеленого Поля, Новосілки, Новополя. Російські мілблогери стверджували, що українські війська контратакували поблизу Перебудови, Новополя та Зеленого Поля.

На Запорізькому напрямку російські війська атакували поблизу Малої Токмачки, Новоданилівки, Степового, Малих Щербаків та Новоандріївки. Успіху це їм не принесло.

На Херсонському напрямку росіяни провели обмежені наступальні операції на північний схід від Херсона поблизу мосту на Антонівській дорозі, але не просунулися.

Як змінилася лінія фронту за 27 травня: карти ISW