Росіяни пробиваються на Сумщину та до Запоріжжя: аналіз бойових дій та карти фронту від ISW

Новий звіт щодо війни в Україні та Росії опублікував 19 березня ISW. Там проаналізували геолокаційні кадри, та зробили висновки, що російська та українська армії мали певні просування.

Які відбулися зміни на лінії фронту можна побачити на оновлених картах. Основне зі зведення Інституту вивчення війни переказує 24 Канал.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 19 березня

Росіяни перетинали кордон у Сумській області. Геолокаційні кадри від 16 березня показують, що вони просунулися в південно-західну Басівку.

у Сумській області. Геолокаційні кадри від 16 березня показують, що вони просунулися в південно-західну Басівку. Російські джерела стверджували, що українські сили атакували вздовж кордону Сумської та Бєлгородської областей. ISW не прокоментував достовірність цих заяв.

областей. ISW не прокоментував достовірність цих заяв. На Харківському напрямку просувань у росіян не було, на Куп'янському напрямку також, як і на Борову. Але на Лиманському напрямку вони мали успіхи – просунулися в лісистій місцевості на захід від Балки Журавки, що на північний схід від Лиману.

вони мали успіхи – просунулися в лісистій місцевості на захід від Балки Журавки, що на північний схід від Лиману. На Сіверському напрямку росіяни не просувалися, але в місті Часів Яр незначно просунулися вулицею Чехова.

Бойові дії в Україні та Росії за 18 березня / Карти ISW

Торецький напрямок. Російські війська просунулися в північній частині Торецька, до будівлі на шахті "Центральна" в західній частині міста, трохи на північ від Новобахмутівки на південь від Торецька, і на північний схід від Дружби, що на схід від Торецька.

Російські війська просунулися в північній частині Торецька, до будівлі на шахті "Центральна" в західній частині міста, трохи на північ від Новобахмутівки на південь від Торецька, і на північний схід від Дружби, що на схід від Торецька. На Покровському напрямку в окупантів успіхів не було, а от на Курахівському успіхи мали обидві армії. Геолокаційні кадри за 17 березня показують, що ЗСУ просунулися в центр Костянтинополя на захід від Курахового, а російські – на південний захід від Костянтинополя.

Геолокаційні кадри за 17 березня показують, що ЗСУ просунулися в центр Костянтинополя на захід від Курахового, а російські – на південний захід від Костянтинополя. На напрямку Великої Новосілки росіяни не просунулися . Так само на Херсонщині.

. Так само на Херсонщині. Але російські війська просунулися в західній частині Запорізької області на тлі посилення своїх наступальних операцій у цьому районі. Геолокаційні кадри від 18 березня показують, що це сталося у східному Степовому, що на схід від Кам’янського.

, Інститут вивчення війни зауважив, що українські сили просунулися під Кураховим, а російські – також поблизу Курахового, а ще біля Лиману та на заході Запорізької області.