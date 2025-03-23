Росіяни зупинили просування у Курській області, але мали успіх біля Покровська: звіт ISW

Просування росіян у Курській області зупинилося. Втім, ворог мав успіх на інших напрямках, зокрема на Покровському, де українські сили також контратакували.

У неділю, 23 березня, там оприлюднили новий огляд боїв на фронті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Як змінилася ситуація на фронті в Україні та Росії за 22 березня

Російські війська продовжують атакувати українські позиції в Курській області, але без успіхів. Вздовж лінії Гоголівка – Гуєво (на захід і південь від Суджі) українські сили час від часу контратакують.

У Сумській області українські війська, ймовірно, зупинили російське просування вздовж лінії Журавка – Басівка.

Обмежені українські обстріли у Бєлгородській області продовжуються. Російські джерела повідомляли про просування українських сил до околиць Графівки (на північний захід від міста Бєлгород) з Прилісся (на південний захід від Графівки).

Вони ж повідомляли і про українські атаки вздовж лінії Демидівка-Реп'яхівка. За інформацією російських джерел ЗСУ тримають позиції біля Прилісся та на південь від Демидівки Бєлгородської області.

Російські війська продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися.

Російські війська продовжили наступ на Куп'янському напрямку, але без успіху. Натомість українські сили, ймовірно, нещодавно просунулися поблизу Західного (на північ від Куп’янська) і провели успішні контратаки поблизу Синьківки (на північний схід від Куп’янська).

Російські сили атакували в напрямку Борової. Це успіху не мало. За непідтвердженими даними росіяни просунулися у центрі Богуславки, а українці захопили Надію та просунулися біля Зеленого Гаю.

Безуспішно росіяни атакували також на Лиманському напрямку.

Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку, а саме на захід від Білогорівки.

Росіяни продовжували наступати поблизу та в межах самого Часового Яру, на південь від міста в напрямку Предтечине і на південний схід від Часового Яру в бік Андріївки, але не просунулися.

Російські війська атакували під Торецьком, на північ від Торецька біля Дачного і Диліївки, на схід від міста біля Дружби, і на південний захід біля Пантелеймонівки 21 і 22 березня. Успіху ворог не мав.

На Покровському напрямку українські сили нещодавно просунулися в південно-західній Надіївці. Російські ж війська просунулися в межах північного Шевченка і на південь від Срібного.

Безуспішно Росіяни атакували на Курахівському та Великоновосілкському напрямках.

Обмежений успіх ворог мав у Запорізькій області – просунувся на південь від Степового.

Росіяни не мали успіху у Херсонській області.

Карта фронту від ISW станом на 23 березня