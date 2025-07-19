Ворог знову активний на Сумщині та під Покровськом: огляд бойових дій та карти ISW

Російські війська атакували упродовж доби 18 липня на кількох напрямках в Україні. Інститут вивчення війни у новому звіті розповів, які відбулися зміни на лінії фронту.

Головно мовиться про Донбас, але також і про Сумщину. Оновлені карти боїв та основні висновки ISW передає 24 Канал.

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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 19 липня

Бої в Курській області продовжилися 18 липня, змін не зафіксовано. А от на півночі Сумської області було просування російських військ. Геолокаційні відео свідчать, що вони пройшли на захід від Варачина, це на північний схід від міста Суми.

було просування російських військ. Геолокаційні відео свідчать, що вони пройшли на захід від Варачина, це на північний схід від міста Суми. На півночі Харківської області росіяни наступали, але підтвердженого прогресу не досягли . Так само було на напрямку Великого Бурлука, Куп'янська, Борової, Лимана, Сіверська та Часового Яру.

. Так само було на напрямку Великого Бурлука, Куп'янська, Борової, Лимана, Сіверська та Часового Яру. Наступальні операції окупантів на Торецькому напрямку не мали успіхів, але мали на Покровському. Геолокаційні відеозаписи від 17 липня свідчать, що вони просунулися в Лисівці, що на південний схід від Покровська, та, ймовірно, захопили цей населений пункт.

Як змінилася лінія фронту за 18 липня / Карти ISW

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Українські війська просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 18 липня свідчать, що вони повернули собі Ялту, це на південь від Новопавлівки. Інші відео від 18 липня показують, що вони пройшли на південний захід від Комара, це на південь від Новопавлівки.

напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 18 липня свідчать, що вони повернули собі Ялту, це на південь від Новопавлівки. Інші відео від 18 липня показують, що вони пройшли на південний захід від Комара, це на південь від Новопавлівки. На напрямку Великої Новосілки росіяни не просунулися вперед, так само і біля Гуляйполя та на заході Запорізької області. Також 18 липня російські війська продовжували обмежені спроби форсувати Дніпро на Херсонщині, але не мали успіхів.

Підсумовуючи, ISW зазначив, що українські війська просунулися поблизу Новопавлівки, а російські – на півночі Сумської області та поблизу Покровська.

У звіті за попередню добу Інститут вивчення війни писав, що українські війська просунулися поблизу Покровська. Російські ж війська мали успіхи поблизу Борової.