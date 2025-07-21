Бої тривають, є просування окупантів під Покровськом: огляд і карти фронту від ISW

Російські війська не припиняють спроб наступу на ключових напрямках, зосереджуючи основні зусилля на Донеччині. Упродовж доби помітне просування окупантів відбулося на Покровському напрямку.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Які зміни на фронті станом на 20 липня?

На Сумському напрямку обидві сторони мають незначні просування. Українські війська просунулися біля Кіндратівки, а російські – захопили Яблунівку, також є повідомлення про просування на захід від Юнаківки. Біля Кіндратівки тривають запеклі бої, територія розділена між обома арміями. Росія застосовує елітні сили, включно з морською піхотою та десантниками, що свідчить про серйозні наміри просування.

обидві сторони мають незначні просування. Українські війська просунулися біля Кіндратівки, а російські – захопили Яблунівку, також є повідомлення про просування на захід від Юнаківки. Біля Кіндратівки тривають запеклі бої, територія розділена між обома арміями. Росія застосовує елітні сили, включно з морською піхотою та десантниками, що свідчить про серйозні наміри просування. На Харківському напрямку російські війська атакували з півночі та північного сходу, зокрема біля Липців і Вовчанська, однак підтверджених просувань не було. У районі Вовчанська українські війська проводили контратаки.

російські війська атакували з півночі та північного сходу, зокрема біля Липців і Вовчанська, однак підтверджених просувань не було. У районі Вовчанська українські війська проводили контратаки. На Куп'янському напрямку окупанти атакували біля Куп'янська, Строївки, Боголівки, Кіндрашівки та інших сіл, але просування не зафіксовано. Є непідтверджені заяви про просування росіян на захід від Тополі та в бік Кутківки.

окупанти атакували біля Куп'янська, Строївки, Боголівки, Кіндрашівки та інших сіл, але просування не зафіксовано. Є непідтверджені заяви про просування росіян на захід від Тополі та в бік Кутківки. На Лиманському напрямку російські війська просунулися на північний захід від Липового. Вони також атакували в напрямку Шандриголового, Нового Миру, Карпівки, Колодязів, Торського та в Серебрянському лісі. Росія змінила тактику – тепер більше використовує піхоту замість бронетехніки.

російські війська просунулися на північний захід від Липового. Вони також атакували в напрямку Шандриголового, Нового Миру, Карпівки, Колодязів, Торського та в Серебрянському лісі. Росія змінила тактику – тепер більше використовує піхоту замість бронетехніки. На Сіверському напрямку бої тривають біля Сіверська, зокрема біля Серебрянки, Білогорівки та Виймки, але без успіхів для росіян.

бої тривають біля Сіверська, зокрема біля Серебрянки, Білогорівки та Виймки, але без успіхів для росіян. На напрямку Часового Яру росіяни атакують з півдня та заходу, є непідтверджені заяви про захоплення Білої Гори, але офіційно просувань немає. Українські сили проводять контратаки.

росіяни атакують з півдня та заходу, є непідтверджені заяви про захоплення Білої Гори, але офіційно просувань немає. Українські сили проводять контратаки. На Торецькому напрямку українські війська просунулися в центрі Олександро-Калинового. Росіяни, навпаки, заявляють про просування до Яблунівки, Попового Яру та інших сіл. Тривають жорсткі бої з обох сторін. Є повідомлення про використання росіянами драбин для подолання протитанкових ровів.

українські війська просунулися в центрі Олександро-Калинового. Росіяни, навпаки, заявляють про просування до Яблунівки, Попового Яру та інших сіл. Тривають жорсткі бої з обох сторін. Є повідомлення про використання росіянами драбин для подолання протитанкових ровів. На Покровському напрямку Росія активно атакує з кількох напрямків, але офіційно просувань не зафіксовано. За словами українських військових, ворог використовує мотоцикли, дрони й авіабомби для створення хаосу на передовій.

Ситуація на фронті 20 липня: дивіться карти ISW

На Новопавлівському напрямку росіяни нещодавно просунулися в Зеленому Гаю, південніше Новопавлівки. Є також непідтверджені просування біля Ялти та на південь від Зеленої Гаї. Загалом окупанти активізували штурми, хоча не застосовують техніку чи мотоцикли останніми днями.

росіяни нещодавно просунулися в Зеленому Гаю, південніше Новопавлівки. Є також непідтверджені просування біля Ялти та на південь від Зеленої Гаї. Загалом окупанти активізували штурми, хоча не застосовують техніку чи мотоцикли останніми днями. На напрямку Великої Новосілки тривають атаки, зокрема біля Шевченка, Вільного Поля, Зеленого Поля та Новополя. Просувань немає.

тривають атаки, зокрема біля Шевченка, Вільного Поля, Зеленого Поля та Новополя. Просувань немає. На Гуляйпільському напрямку бої точаться поблизу Малинівки – це "сіра зона", за яку точиться боротьба. Нових територій окупанти не захопили.

бої точаться поблизу Малинівки – це "сіра зона", за яку точиться боротьба. Нових територій окупанти не захопили. На Запорізькому напрямку українські війська відновили позиції на північному заході Кам'янського. Росіяни атакують біля Оріхова та Плавнів, але загалом інтенсивність атак зменшилась. З'являються повідомлення про дезертирство серед російських новобранців.

українські війська відновили позиції на північному заході Кам'янського. Росіяни атакують біля Оріхова та Плавнів, але загалом інтенсивність атак зменшилась. З'являються повідомлення про дезертирство серед російських новобранців. На Херсонському напрямку російські війська проводили атаки, зокрема на островах у Дніпрі, однак не просунулися вперед.

Підсумовуючи, за даними аналітиків, Росія продовжує намагатися досягти просування на окремих напрямках, але ці прориви носять локальний і обмежений характер, без стратегічних результатів. Завдяки цьому конфлікт залишається затяжною війною виснаження, в якій Росія не може тривало утримуватися без великих кадрових і матеріальних втрат.