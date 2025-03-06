6 березня, 05:26
ISW не побачив доказів жодного просування росіян за добу, попри гучні заяви – ЗСУ ж мали успіхи
Основні тези
- Інститут вивчення війни (ISW) не виявив підтверджень просування росіян на фронті за добу 5 березня, всупереч заявам окупантів.
- ЗСУ ж мали успіхи в Торецьку та на Покровському напрямку, підтверджені геолокаційними кадрами.
Звіт про перебіг бойових дій в Україні та Росії упродовж 5 березня з'явився на сайті Інституту вивчення війни. Зміни у лінії фронту знайшли свій відбиток на оновлених картах.
Примітно, що у документі взагалі не мовиться про просування ворога, а от успіхи ЗСУ зафіксовано. Основні висновки та карти ISW публікує 24 Канал.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 6 березня
- 5 березня в Курській області росіяни не мали жодного підтвердженого просування. Не знайшов підтверджень ISW і заявам окупантів про успіхи в Харківській області, на Куп'янському, Лиманському напрямках та під Боровою.
- Наприклад, росіяни стверджували, що захопили село Новеньке поблизу кордону в Сумській області. І нібито відбили пункт пропуску "Нехотіївка" на схід від Козачої Лопані, поблизу кордону на північ від Харкова. Або про те, що російські війська розширили плацдарм на правому березі річки Жеребець в Іванівці.
- 5 березня російські війська вели наступальні дії на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки, але не просувалися. Так само без успіхів атакували біля Часового Яру та на південь від міста біля Ступочок, Предтечиного та Олександро-Шультиного.
Бойові дії в Україні та Росії за 5 березня / Карти ISW
- Українські війська просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри ще від 3 березня показують, що ЗСУ пройшли вулицею Променева на південному заході міста.
- На Покровському напрямку українці також мали успіхи. Геолокаційні кадри від 5 березня показують, як російські війська завдають ударів по українській техніці у східному Шевченку на південь від Покровська, тобто українські сили нещодавно просунулися в цьому районі.
- На Курахівському напрямку та за Великою Новосілкою росіяни атакували, але не просувалися. Хоча вони стверджували, що захопили Привільне, доказів цьому нема.
- У західній Запорізькій області окупанти не зробили жодного підтвердженого просування, хоча атакували на північ від Роботиного. На Дніпровському напрямку в Херсонській області росіяни продовжили атаки, але без успіхів.