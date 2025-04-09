ЗСУ утримують Покровськ, росіяни просунулися на 6 напрямках: огляд фронту від ISW

Росіяни не полишають атак на всій лінії бойового зіткнення. Одним з найактивніших напрямків залишається Покровський, де сили ворога намагаються просунутися вглиб, але отримують відсіч від ЗСУ та зазнають серйозних втрат.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики також опублікували актуальні карти фронту.

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Операції ЗСУ на території Росії

ЗСУ продовжують ведення операції у Курській області. Так, аналітики ISW наголосили, що в районі російсько-українського кордону вздовж Курської та Сумської області тривають бої.

Так, згідно з новими геолокаційними кадрами, російські війська мали просування на північний захід від Гуєво. Також окупанти стверджували про більші просування вглиб Курської області та навіть "прорив" на Сумщині, однак підтверджень цьому немає.



Бої у Курській області / Карта ISW

Аналітики ISW пишуть і про бої українських військових на території Бєлгородської області. Так, згідно з геолокаційними кадрами від 8 квітня, бої тривали в районі Демидівки, де росіяни мали успіх. Також зіткнення зафіксовані поблизу Поповки.

Крім того, 8 квітня український полк, який проводить операцію на Бєлгородському напрямку, 8 квітня оприлюднив кадри знищення російських мостів біля Графівки та Надежівки. Також Сили оборони знищують ворожі ППО на Бєлгородщині.



Що відбувається на Бєлгородщині / Карта ISW

Запеклі бої на Сході

Як пишуть аналітики, що упродовж 7 – 8 квітня російська армія не проводила штурмових дій на Харківському напрямку. Разом з тим, окупанти хочуть покращити тактичні позиції поблизу Вовчанська.

Відомо, що на цій ділянці окупанти активно атакують КАБами, обстрілюють позиції українських захисників з РСЗВ, артилерії. Ба більше, росіяни ховаються у каналізаційних системах. За словами українського офіцера, у Вовчанську росіяни використовують тактику випаленої землі та хочуть знищити усі залишки будівель та комунікацій.

Російські так звані "воєнкори" стверджували, що проводять наступальні дії на Куп'янському напрямку, однак аналітики ISW не знайшли підтвердження наземних наступів окупантів.

Водночас росіяни намагалися наступати у напрямку Борової, але успіху не мали.



Що відбувається на фронті / Карта ISW

В ISW повідомили, що російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Так, згідно з геолокаційними кадрами, російські війська, ймовірно, захопили Катеринівку. Також окупанти продовжували наступальні дії вздовж всієї лінії боєзіткнення на Лиманському напрямку.

До слова, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що росіяни на Лиманському напрямку намагаються відбити позиції після українських контратак. Водночас російські військові ведуть піхотні штурми серед білого дня і не намагаються приховувати свої позиції, піхота часто атакує без бронежилетів, а тому – зазнає чималих втрат.



Де атакують росіяни / Карта ISW

Відомо, що протягом 7 – 8 квітня російська армія намагалася проводити наступальні дії на Сіверському, Часовоярському та Курахівському напрямках, але підтверджень просування росіян немає.



Бойові дії на Донеччині / Карта ISW

Водночас російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 квітня, показують, що окупанти нещодавно просунулися в полях на північний захід від Торецька. Українські військові продовжують контратакувати на західних околицях Торецька.



Бої за Торецьк / Карта ISW

Аналітики пишуть, що російські війська наразі переслідують 3 окремі тактичні цілі на Покровському напрямку, але українські безпілотники та локальні контратаки продовжують ускладнювати просування ворога у цьому районі. Зокрема, росіяни намагаються перерізати трасу Т-0504 Покровськ – Костянтинівка. За словами аналітиків, хоча росіяни й мають незначний та обмежений успіх, проте просуватися у напрямку траси окупантам дуже складно.

Також росіяни хочуть оточити Покровськ, а тому продовжують тиснути на Костянтинівку. Водночас ЗСУ мали незначні просування на захід від Котлиного. За словами українських військових, росіяни атакують на Покровському напрямку "нон-стопом".



Що відбувається під Покровськом / Карта ISW

Російські війська просунулися у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 квітня, показують, що окупанти просунулися на північний захід від Бурлацького.



Що відбувається поблизу Великої Новосілки / Карта ISW

Чи просуваються росіяни на Півдні

Російські війська 8 квітня продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але не просувалися. Зокрема, противник проводив штурмові дії на північний захід від Роботиного поблизу Малих Щербаків, Щербаків, Степового, Кам’янського та Лобкового.



Бої у Запорізькій області / Карта ISW

Водночас ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні дії на Дніпровському напрямку.



На Херсонщині ситуація без змін / Карта ISW