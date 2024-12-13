ЗСУ відновили позиції під Сватовим, росіяни просунулися до Покровська: аналіз і карти ISW
13 грудня 2024, 05:55Читать новость на русском
Що сталося на фронтах в Україні та Росії упродовж 12 грудня, розповів Інститут вивчення війни. Також американські дослідники показали зміни на картах боїв.
24 Канал із посиланням на ISW переказує висновки Інституту. Зокрема, де просувалися окупанти, а де ЗСУ.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 13 грудня
- Російські війська просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на північний захід від Плехового та на південний схід від Куриловки (на південь від Суджі).
- 11 і 12 грудня росіяни здійснили наземні атаки біля Харкова в районі Глибокого і Липців та в районі Вовчанська і Стариці, але не просунулися.
- Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Сватового. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ відбили Копанки (на захід від Сватового).
- Російські війська 11 і 12 грудня продовжували обмежені наступальні операції на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, але не зробили жодного підтвердженого просування.
- Росіяни незначно просунулися в напрямку Часового Яру. Геолокаційні кадри свідчать, що це було вздовж вулиці Лісової на західній околиці Калинівки. Поселення захопили. Російські війська здійснили й наземні атаки в межах і поблизу Торецька, але не просунулися.
Карти бойових дій війни в Україні й Росії 12 грудня / Ілюстрації ISW
- Але просунулися на південь від Покровська. Геолокаційні кадри показують, що російські війська захопили Новотроїцьке і пройшли вздовж лінії Донецької залізниці на захід від Нового Труда, також уздовж вулиці Соснової на заході Шевченка.
- Російські війська просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що це сталося по вулиці Нагорній та по вулиці Урожайній. ISW оцінює, що російські сили досягли додаткових успіхів і на південь від Курахового.
- Російські війська 12 грудня продовжували наступальні дії на Вугледарському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Так само в районі Великої Новосілки.
- Російські та українські джерела не повідомляли про будь-які наземні дії на Гуляйпільському чи Пологівському напрямках на сході Запорізької області 12 грудня.
- 11 і 12 грудня російські війська продовжували обмежені наступальні операції поблизу Новоандріївки й Новоданилівки (біля Роботиного) на заході Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого просування. На Дніпровському напрямку в Херсонській області теж були активні, але без успіху.