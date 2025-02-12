12 лютого, 05:45
Росіяни змогли просунутися на 7 напрямках, ЗСУ мали успіхи під Торецьком: аналіз і карти ISW
Основні тези
- Російські війська просунулися на 7 напрямках, серед яких Борова, Лиман, Торецьк, Покровськ, Курахове, Велику Новосілка та Гуляйполе.
- Українські війська досягли успіхів у районі Торецька, зокрема на північному сході від Дружби та в центральній частині Леонідівки.
- Інститут вивчення війни (ISW) надав детальний огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії, підкріплений картами.
Новий огляд фронту опублікував Інститут вивчення війни 12 лютого. Аналітики відзначили цього разу цілу низку змін.
Атаки російської армії відбувалися майже на всіх напрямках, і просування просувалося щонайменше на 7. 24 Канал публікує висновки ISW та карти боїв.
Минулої доби Росіяни просунулися біля Часового Яру, мають успіхи під Курськом: огляд фронту від ISW
Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 12 лютого
- 1 лютого в Курській області бої тривали бої, але підтверджених заяв про просування немає. Так само у Харківській області в районі Вовчанська та на Куп'янському напрямку.
- Але російські війська просунулися в напрямку Борової, продовжуючи наземні атаки на північний схід від міста поблизу Загризового та Нової Кругляківки, на схід від міста біля Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Копанки, і на південний схід біля Новосергіївки.
- Також окупанти мали успіхи на Лиманському напрямку, наступаючи на північний схід від Лиману в районі Новолюбівки, Колодязів, Ямполівки, Іванівки та Тернів. На Сіверському напрямку просувань не було, так само і в Часовому Яру.
- На Торецькому напрямку були просування обох сторін. Російські війська атакували в межах самого Торецька, на північ від міста поблизу Диліївки та на захід поблизу Щербинівки. Геолокаційні кадри за 10 і 11 лютого показують, що ЗСУ просунулися на північний схід від Дружби, у північному Торецьку і в центральній частині Леонідівки. А російські сили незначно просунулися в західній частині Торецька.
Бойові дії в Україні та Росії за 11 лютого / Карти ISW
- На Покровському напрямку росіяни здійснили багато атак біля низки населених пунктів. Вони, ймовірно, захопили Баранівку. Геолокаційні кадри за 10 лютого також показують, що російські війська просунулися у східному Удачному.
- На Курахівському напрямку російські війська продовжували наступати поблизу Шевченка та Андріївки, біля Дачного, Костянтинополя і Зеленівки. Геолокаційні кадри показують, що вони просувалися в центрі Андріївки та вздовж траси Т-0515 Покровськ – Костянтинопіль на захід від Слов’янки.
- Нещодавно російські війська просунулися і в напрямку Великої Новосілки, атакуючи на північ від міста до Новоочеретуватого, на захід біля Времівки й Новосілки, і на північний захід до Бурлацького. За картами Генштабу, вони просунулися в полях на північний захід від Времівки.
- Російські війська просунулися на схід Запорізької області. Генштаб опублікував карту, яка вказує на те, що окупанти пройшли в полях на захід від Марфополя, на південний схід від Гуляйполя.