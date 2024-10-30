Тепер солдати повертатимуть лише 2 речі: Міноборони спростило звітування за майно для військових

Міністерство оборони України спростило механізм звітування за майно для військовослужбовців Сил оборони. Відтак, тепер після служби бійці мають повертати тільки каски і бронежилети.

Про це повідомив глава оборонного відомства Рустем Умєров у телеграм-каналі.

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Міноборони спростило солдатам звіти за майно

Робимо ще один крок у спрощенні звітування за майно для наших військових. Відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби,

– ідеться в повідомленні.

Інше майно, таке як спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у військовослужбовців.

Умєров підкреслив, що ці зміни впроваджуються наказом Міноборони.

"Цих змін дуже чекали наші воїни. Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундирування ми завжди надамо", – написав глава Міноборони.