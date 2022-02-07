"Звітують бадьоро, але готуються до катастрофи": як у Росії сприймають можливі санкції Заходу

У російському уряді розпочали підготовку до можливого введення санкцій з боку Заходу. Наради проводилися за підсумками стрес-тестів російських компаній та банків.

Як пишуть російські ЗМІ, минулого тижня перший віцепрем'єр Андрій Білоусов провів серію нарад щодо готовності окремих секторів економіки до можливих санкцій за вторгнення в Україну. На цих зустрічах звітували про ситуацію у фінансовому секторі, а також інфраструктурі.

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З доповідями виступили представники великих держкомпаній

З доповідями перед Білоусовим виступили представники "Пошти Росії", "Аерофлоту" та Російської залізниці. Проте офіційно цю інформацію ані в уряді, ані в компаніях не підтвердили.

Що передбачали стрес-тести

Стрес-тести, які проводили в Росії, передбачали відключення від SWIFT, заборону на постачання західного програмного забезпечення, серверів та іншого високотехнологічного обладнання.

Звітують все бадьоро, але в приватних розмовах кажуть – катастрофа,

– поділився співрозмовник видання.

Якщо введуть обмеження на конвертацію рубля в іноземну валюту, то у російських банків точно виникне проблема з рефінансуванням зовнішнього боргу.

Стрес-тести провів не лише "Сбербанк", а й інші великі банки Росії. Щодо, інфраструктури, то, кажуть джерела, тепер росіяни орієнтуватимуться виключно на китайських підрядників.

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Що відомо про можливі санкції проти Росії:

Країни Заходу повідомляли, що у випадку вторгнення Росії на українську територію, будуть введені жорсткі заходи.

За словами президента США Джо Байдена та прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, каральні заходи розпочнуть діяти, як тільки "нога російського солдата вступить на українську землю".

У Білому домі повідомили, що пакет санкцій проти Росії – просто "нищівний".

Обмеження США стосуватимуться ключових секторів економіки.

В Україні, тим часом, наполягають, що антиросійські санкції мають бути превентивними – ще до вторгнення. Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що наразі в Заходу для цього "немає політичної волі".

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