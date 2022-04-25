Зволікати не можна, – Кулеба поговорив з нідерландським колегою про членство в ЄС і санкції

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з нідерландським колегою Вопке Хукстрою. Сторони обговорили членство України в ЄС та санкції проти Росії.

Кулеба обговорив постачання військової техніки

Дмитро Кулеба у твітері написав, що обговорив з главою МЗС Нідерландів підготовку 6-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Також сторони порушили питання військово-технічної співпраці.

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Український міністр у розмові з Хукстрою наголосив на важливості надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

У розмові з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстрою ми обговорили підготовку 6-го санкційного пакета ЄС та військово-технічну співпрацю між нашими країнами. Я окремо порушив питання важливості надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС без жодних зволікань,

– йдеться у повідомленні Кулеби.

Нідерландський міністр у своєму твітері повідомив, що війна в Україні вступила в нову фазу з фокусом Путіна на Донбасі.

"Україна може розраховувати на нашу непохитну підтримку. Обговорювали з Дмитром Кулебою, як Нідерланди та наші партнери можуть продовжувати постачання військової техніки", – написав Хукстра.

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