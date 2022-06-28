Зворотний відлік уже почався: врятувати світ можна лише одним способом
28 червня 2022 , 10:58Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Сергія Лойка
Щоб світ вижив, треба вбити лише одну людину, навіть не людину, а Путіна. Це мають розуміти лідери вільного світу, і це головне завдання та ціль сьогодні.
В ім'я порятунку планети. Не вірю, що з усіма силами, засобами та можливостями у їхньому розпорядженні вони не можуть цього зробити.
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Санкції не допоможуть
Санкції – це мертвому припарку. Зворотний відлік уже розпочався.
Путін має бути умертвлений. Будь-якими засобами. Якщо він помре – відповіді не буде. Ніхто не наважиться.
У лідерів вільного світу має бути одна мета / Фото Getty Images
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