Зворотний відлік уже почався: врятувати світ можна лише одним способом

Щоб світ вижив, треба вбити лише одну людину, навіть не людину, а Путіна. Це мають розуміти лідери вільного світу, і це головне завдання та ціль сьогодні.

В ім'я порятунку планети. Не вірю, що з усіма силами, засобами та можливостями у їхньому розпорядженні вони не можуть цього зробити.

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Санкції не допоможуть

Санкції – це мертвому припарку. Зворотний відлік уже розпочався.

Путін має бути умертвлений. Будь-якими засобами. Якщо він помре – відповіді не буде. Ніхто не наважиться.

У лідерів вільного світу має бути одна мета / Фото Getty Images

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