Я не помру, у мене скоро буде дитина: зворушливі кадри з пораненим бійцем під Бахмутом

Російські окупанти не полишають спроб захопити Бахмут. Наші військові героїчно тримають місто та відбивають атаки ворога.

Український активіст Сергій Стерненко опублікував у своєму телеграм-каналі щемливе відео з Бахмута.

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Щемлива історія з Бахмута

Один з військових отримав поранення. Однак попри це він зберігав оптимізм та разом зі своїми побратимами співав українську пісню "Ой, у лузі червона калина".

Потім він показав свою обручку та сказав, що не збирається помирати, бо в нього скоро народиться дитина.

Наші незламні воїни у Бахмуті: дивіться відео

У Бахмуті росіяни зосередили свої основні зусилля

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. У цих регіонах вони намагаються покращити тактичне положення.

Кожної доби окупанти зазнають шалених втрат на Донеччині. У ЗСУ розповіли, що біля Бахмута Росія втрачає до 70 осіб на добу. Окупанти намагаються вогнем вплинути на позиції наших військових, обстрілюють зі ствольної артилерії, мінометів та іншої зброї.

У ЗСУ розповіли, що під Бахмутом росіяни використовують нові сили особового складу, щоб прорвати оборону наших військ. Під прикриттям артилерії росіяни намагаються дістатися до наших передових позицій. Однак наші воїни тримають оборону, тому в Бахмуті майорить прапор України.

В Україні загинув волонтер зі Швеції. Йому було лише 20 років, він допомагав евакуювати поранених військових. Хлопець загинув під Бахмутом, унаслідок зіткнення з бойовою машиною.