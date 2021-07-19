Допомога собаці та коту: зворушливі відео порятунку тварин під час грози у Києві

У Києві від потужних опадів страждали не лише люди, а й тварини. Деяких з них довелося рятувати від смерті. Зворушливі відео турботи жителів столиці зафіксували свідки інцидентів.

Чоловіка, який посадив собаку на дещо плаваюче, та допоміг їй перейти вщент затоплену вулицю, виклали у спільноті dtp.kiev.ua. На записі видно, як звичайний перехожий допоміг собаці не скупатися в калюжі.

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У коментарях до відео жителі Києва зазначили, що чоловік зробив те, що мав зробити кожен.

Доніс до берега

Судячи з відео, яке зробили очевидці, киянин побачив, що собака збирається дістатися до суші вплав, тому вирішив їй допомогти.

Чоловік схопив дошку та посадив тварину на неї. Довізши до мілини, він взяв собаку на руки та доніс до тієї ділянки вулиці, де не було калюжі.

Дивіться відео, як киянин допомогає собаці рухатися затопленою вулицею у Києві:

Кіт рятувався від грози

Ще один надзвичайний випадок з твариною стався у Києві на вулиці Турчина, 9.

Кіт, який перелякався через грім та молнію, намагався застрибнути у відкрите вікно багатоповерхівки на першому поверсі.

Власники поставили вікно на провітрювання та пішли з дому. Потрапити всередину кіт не зміг.

Він спробував застрибнути через верх, але застяр на шиї у вузькому отворі.

Врятувати тварину від вірної смерті кинулися двоє небайдужих чоловіків, які під проливним дощем витягли постраждалу тваринку та відпустили її.

Дивіться відео врятування кота, який ледве не загинув через негоду у Києві: