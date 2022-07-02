Звуки вибухів у Харкові та Миколаєві: місцевим слід укритися у безпечних місцях

Жителі Харкова та Миколаєва вночі 2 липня повідомляли про звуки вибухів. В областях оголосили повітряну тривогу.

Жителям необхідно швидко спуститись в укриття. Там слід перебувати, поки не оголосять про відбій тривоги.

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У місцевих телеграм-каналах пишуть про пожежу в одному з районів Харкова. Однак офіційних коментарів влади станом на час публікації не було.

У Миколаєві теж неспокійно

Про звуки вибухів повідомили жителі Миколаєва. Мер міста Олександр Сєнкевич написав, що оголошено повітряну тривогу, а також підтвердив інформацію про вибухи.

Обстріли Харківщини

Окупанти ні на день не дають спокою Харківщині. Лише за останній тиждень область зазнала понад 40 ворожих обстрілів – ракетних, артилерійських, мінометних. Загарбники гатили по Андріївці, Балаклії, Барвінковому, Бугаївці, Печенігам, Золочеву, Одноробівці тощо.

Крім того, під атаками росіян перебуває і сам Харків. Зокрема, 27 червня вони обстріляли Слобідський район міста. З боку Бєлгорода ракети прилетіли й по Індустріальному району. Спалахнула пожежа, пошкоджено промислові будинки.

Потужний обстріл був 27 червня. Росіяни атакували район Північної Салтівки. На жаль, загинули 9 людей, ще 29 зазнали поранення, серед них – п'ятеро дітей.

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В жодному разі не поширюйте в мережі фото й відео вибухів чи "прильотів". Це лише допоможе ворогу скорегувати вогонь.