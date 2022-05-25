Звуки, які пролунали в Умані, не пов'язані ані з роботою ППО, ані з ракетними ударами

25 травня під час всеукраїнської тривоги в Умані повідомляли про вибухи. Однак, в Черкаській ОДА це спростували та пояснили, що звуки вибуху не пов'язані ані з роботою ППО, ані з ракетними обстрілами.

Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець, він зауважив, що інцидент трапився у дворі одного з будинків.

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Звуки вибуху, що чули уманчани, не пов'язані ані з роботою ППО, ані з ракетними обстрілами. Інцидент трапився у дворі одного з будинків. За попередньою інформацією, потерпілих немає,

– прокоментував він.

В ОВА додали, що наразі на місці працюють правоохоронці та рятувальники. Тож, подробиці повідомлять згодом.

Фото Валерія Кіндзерського