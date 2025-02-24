БпЛА врятували життя: як зв'язківець Нацгвардії вдосконалює дрони для побратимів

Зв'язківець 2 Галицької бригади Андрій Димитришин займається налагодженням мережі зв'язку між підрозділами своєї бригади, а також допомагає пілотам дронів. На полі бою саме зв'язківці виконують ключову роль у комунікації бійців та стають пріоритетними цілями для ворога.

Історію нацгвардіця, який вдосконалює дрони для побратимів, розповідає 24 Канал.

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Як зв'язківець вдосконалює дрони та рятує життя

Андрій Димитришин переконаний, що "кожен апарат можна вдосконалити". Саме тому окрім налагодження мережі зв'язку між підрозділами, військовий допомагає пілотам дронів.

За його словами, спочатку він почав опановувати ЗD принтер. Однак коли процес налагодився, побратими почали звертатися до нього з різними проханнями – щось полагодити або вдосконалити. Тепер, коли люди приходять до Андрія з проблемами, завданням зв'язківця стає пошук відповідного рішення – наприклад, як можна зробити так, щоб "пташка" якомога могла бути в повітрі.

Андрію це вдалося: після кількох днів розмірковувань, він вирішив замінити стандартні батареї на більш потужні і це спрацювало.

Один із пілотів дронів-розвідників дякував за розроблену мною потужнішу батарею. Він вже закінчував обліт, знімав обстановку над нашими позиціями і мав повертатись для заміни батареї. Мавік вже був майже розряджений. Але його попросили побути ще трохи в повітрі, щоб промоніторити обстановку. Завдяки цим потужнішим батареям він і продовжив працювати. Якраз наближалася ворожа група штурмовиків. Вони підходили з тилу. Наші хлопці їх не могли побачити відразу, а дрон допоміг засікти противника і успішно відпрацювати по ворогу,

– розповів Андрій Димитришин.

На щастя, позицію вдалося втримати. Однак якщо б не розроблена військовим батарея, ворог міг би підійти ближче до українських позицій, а бій, ймовірно, закінчився би великими втратами.

Варто зазначити, що на полі бою українські зв'язківці стають пріоритетними цілями для ворога, адже вони грають ключову роль у комунікації. У зоні ведення бойових дій вони виконують особливу місію – підтримують зв'язок між підрозділами і між побратимами, коли під час обстрілів уламки перебивають кабелі та антени. До того ж постійну увагу вони приділяють радіостанціям, з якими гвардійці виходять на позиції.

Андрій Димитришин вдосконалює дрони для побратимів / Фото: Західне ОТО НГУ