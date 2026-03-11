Перебуваємо в постійному контакті з іранським керівництвом, – Пєсков про зв'язки Росії
- Росія постійно підтримує зв'язок з іранським керівництвом.
- Володимир Путін заявив про готовність відновлювати мир у регіоні.
Росія постійно підтримує зв'язок з іранським керівництвом. Також Кремль готовий робити свій внесок для стабілізації ситуації на Близькому Сході.
В Кремлі не приховують активну комунікацію з Іраном. Про це прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав журналістам, пише Reuters.
Дивіться також Поради для Ірану вийшли на новий рівень: ЗМІ пишуть про конкретні тактичні вказівки Москви
Що відомо про зв'язки Ірану та Росії?
Як зазначає Пєсков, президент Росії Володимир Путін раніше заявляв, що готовий у будь-який час "зробити все можливе для відновлення миру і стабільності в регіоні".
Я можу лише сказати, що ми перебуваємо в постійному контакті з іранською стороною і з іранським керівництвом,
– заявив Пєсков.
Окрім цього, останніми днями міністр закордонних справ Сергій Лавров розмовляв з іранськими колегами. А Путін в понеділок провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Як Росія допомагає Ірану у війні?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія надає Ірану допомогу для ведення бойових дій на Близькому Сході, зокрема передає компоненти та технології для безпілотників. Він підкреслив, що наразі Іран не постачає зброю для атак по Україні, і висловив готовність українських експертів допомагати США у регіоні, наголошуючи на пріоритеті захисту цивільного населення.
Однак, розвідка України зафіксувала деталі з маркуванням "Зроблено в Росії" у дронах "Шахед", які Іран застосовує на Близькому Сході, що свідчить про використання російських компонентів у їхньому виробництві. Володимир Зеленський зазначив, що подібні деталі раніше спостерігали вже на початку повномасштабного вторгнення Росії та під час атак на об’єкти, зокрема американські бази.
Також пізніше Зеленський заявив, що Росія підтримує Іран у війні проти Ізраїлю та США, постачаючи дрони, ракети та системи ППО. Він також підкреслив, що ключове питання – яка країна першою надішле війська на підтримку іранського режиму, і попередив про потенційну загрозу перекидання російських військ на Близький Схід для допомоги союзнику.