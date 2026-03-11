Перебуваємо в постійному контакті з іранським керівництвом, – Пєсков про зв'язки Росії

Росія постійно підтримує зв'язок з іранським керівництвом. Також Кремль готовий робити свій внесок для стабілізації ситуації на Близькому Сході.

В Кремлі не приховують активну комунікацію з Іраном. Про це прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав журналістам, пише Reuters.

Дивіться також Поради для Ірану вийшли на новий рівень: ЗМІ пишуть про конкретні тактичні вказівки Москви

Що відомо про зв'язки Ірану та Росії?

Як зазначає Пєсков, президент Росії Володимир Путін раніше заявляв, що готовий у будь-який час "зробити все можливе для відновлення миру і стабільності в регіоні".

Я можу лише сказати, що ми перебуваємо в постійному контакті з іранською стороною і з іранським керівництвом,

– заявив Пєсков.

Окрім цього, останніми днями міністр закордонних справ Сергій Лавров розмовляв з іранськими колегами. А Путін в понеділок провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Як Росія допомагає Ірану у війні?