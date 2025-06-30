Окупанти в Саках глушать зв'язок через страх удару ЗСУ по аеродрому

Окупанти в Криму почали глушити мобільний зв'язок поблизу військового аеродрому в Саках. Причина таких заходів – посилений страх через потенційні удари з боку ЗСУ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Навіщо росіяни глушать мобільний зв'язок у Саках

Агенти руху "Атеш" зазначають, що окупанти почали глушити зв'язок біля військового аеродрому. Це один із ключових об'єктів, де базується ворожа авіація та зосереджена військова техніка.

Російське військове командування намагається запобігти витоку інформації про переміщення та дислокацію техніки, а також маскування активності окупаційних військ.

Цікаво! Про захисні споруди для літаків у Саках мовилося ще наприкінці 2024 року. Як бачимо, це не допомогло аеродрому, бо по Саках часто й успішно прилітає.

Аеродром у Саках – стратегічний вузол окупантів

Аеродром у Саках росіяни використовують для розміщення бойової авіації, а також для зберігання військової техніки й палива. Після серії успішних атак ЗСУ на військові об'єкти в Криму окупанти значно посилили там захист. Зокрема, повідомляють про те, що туди було перекинуто додаткове обладнання, включно з засобами ППО та паливними ємностями.

Нагадаємо, партизани з руху "Атеш" провели диверсію, спаливши релейну шафу на залізниці біля Ясинуватої, що завадило своєчасному прибуттю потяга з паливом для російської армії. Диверсія порушила логістичні плани окупантів, оскільки важливим маршрутом регулярно проходять військові вантажі для постачання окупаційних військ.