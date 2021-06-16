З'явились яскраві особистості, – полковник МВС Кур припустив, хто замінить Авакова

Арсену Авакову та його команді не вдалося уникнути скандалів, проте їхня діяльність принесла й позитивні наслідки. Водночас можливою є зміна керівництва МВС.

Про це розповів начальник управління кримінальної розвідки Міністерства внутрішніх справ України з 1994 до 2000 року Валерій Кур. Він зазначив, що з усіх міністрів внутрішніх справ, які були в Україні за роки незалежності, Арсен Аваков не є найгіршим.

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"Я нарахував значну кількість негідників, чесно скажу. Тому перерахуємо позитивне: він (Аваков – 24 канал) створив потужне Міністерство внутрішніх справ, яке сьогодні зосереджує у своїх руках дуже сильні мілітаризовані структури", – сказав Валерій Кур.

Він додав, що мовиться про міграційну службу, Нацполіцію та Нацгвардію зокрема. Водночас Кур вважає, що Аваков не стільки політик, скільки бізнесмен, проте позитивні наслідки його діяльності таки є.

"Порахуємо негативне: реформу завалив, прогнав звідти грузинську команду, яка й почала реформи, і це були позитивні результати. Тепер повністю політизував Міністерство внутрішніх справ, бюрократія "заїла" МВС. Я думаю, звісно, буде відставка", – сказав полковник.

Хто може замінити Авакова в МВС

Валерій Кур зазначив, що Аваков наразі і бізнесмен, і політик, тож навряд чи Верховна Рада легко наважиться і звільнить його з цієї посади.

Погодьтеся, які яскраві особистості з'явились на заміну Авакову – Олексій Данілов, подивіться, як він себе проявив. Я його знаю ще з юнацьких часів. Він – сильна особистість,

– сказав Кур.

За його словами, зміна керівництва МВС може стосуватися й умов на шляху до Євросоюзу та НАТО. Водночас Валерій Кур пояснив, що призначення в МВС Олега Татарова спричинить "бунт серед народу".

"Його (Татарова – 24 канал) всюди визнавали як спокійного, "рівненького", який не замахується на велике. Але це ж людина, яка заплямувала себе огидними скандалами. Тому, я думаю, для президента Зеленського це буде ще гірше", – вважає ексначальник управління кримінальної розвідки МВС.

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