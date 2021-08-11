Протикорабельний "Нептун" став ще потужнішим: перші фото оновленого комплексу ЗСУ

11 серпня 2021 , 21:23
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Джерело:

Defense Express

На Київському конструкторському бюро "Луч" розробили оновлену версію протикорабельного наземного комплексу РК-360МЦ "Нептун". Уперше оновлені комплекси українці зможуть побачити на параді до Дня Незалежності.

На параді 24 серпня у центрі Києва проїдуть 7 оновлених комплексів. Однак на озброєнні у ВМС України оновлений протикорабельний комплекс з'явиться у першому півріччі 2022 року.

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При оновленні старої версії врахували вимоги Міноборони

До складу нового протикорабельного наземного комплексу РК-360МЦ "Нептун" входить 19 одиниць техніки:

  • рухомий командний пункт;
  • 6 пускових установок УПСУ-360;
  • 6 транспортно-заряджаючих машин ТЗМ-360;
  • 6 транспортних машин ТМ-360.

В оновленому комплексі замінили шасі. Зробили це на вимогу Міністерства оборони через те, що ПрАТ "АвтоКрАЗ" неспроможне вчасно поставляти деталі шасі, які були у старій версії.


Нова транспортно-заряджаюча машина ТЗМ-360

Можливості оновленого комплексу вражають

Один дивізіон РК-360МЦ "Нептун" має у комплекті 72 крилаті ракети. Їх можна запускати з інтервалом 3-5 секунд. Вага одного боєприпасу становить 870 кілограмів, а швидкість – 900 кілометрів на годину.

Крилата ракета може завдати удару цілі на відстані 280 кілометрів. Її потужності досить, щоб потопити корабель з водотоннажністю до 5 000 тонн.


Нова крилата ракета Р-360 / Фото Defense Express

До слова. Така розробка обійшлася Україні в 40 мільйонів доларів.

"Нептун" успішно пройшов випробування

Усі необхідні випробування оновлений комплекс пройшов. Тепер "Нептун" може протистояти крейсерам, есмінцям, фрегатам, корветам, десантним та танкодесантним кораблям у будь-яку пору року та час доби й незалежно від погодних умов.


Протикорабельний наземний комплекс РК-360МЦ "Нептун" під час випробувань / Фото Defense Express

Автор: Іван Магуряк