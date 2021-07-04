Розповіли правду про "допомогу" Росії: з'явилися фото врятованих рибалок у Чорному морі

Знеструмлене риболовецьке судно, яке зазнало лиха у Чорному морі, вже вдалося відбуксувати до порту Очаків. Життю 4 врятованих рибалок нічого не загрожує.

Деталі порятунку

Пресслужба Державної прикордонної служби України розповіла, що "українські прикордонники врятували рибалок на фелюзі, а росіян вкотре спіймали на брехні". У повідомленні мовиться, що "прикордонники оперативно відреагували на нештатну ситуацію із рибальським судном у Чорному морі".

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"Капітан судна пояснив, що рибалки встановленим порядком оформили вихід на промисел з Очакова, однак за деякий час сталась технічна несправність. Вітром їх почало відносити у відкрите море. Екіпаж подав сигнал лиха", – наголосили у Держприкордонслужбі.

Пресслужба зауважила, що "коли катер Морської охорони Держприкордонслужби України розпочав буксирувальну операцію, з'явився РК "Ивановец" ЧФ Росії, який тримав дистанцію, на зв'язок не виходив".

"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну є черговим інформаційним заходом Росії", – мовиться у повідомленні.

Як підсумок, у Держприкордонслужбі наголосили, що "поширення зазначеної інформації відбувалось у той час, коли судно вже буксирувалось катером Морської охорони Держприкордонслужби України".



Рятувальна операція / Державна прикордонна служба України



Рятувальна операція / Державна прикордонна служба України

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