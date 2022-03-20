З'явилось багато нових задач і викликів, – про те, як працює Дія в час війни

Україна бореться з ворогом одночасно на кількох фронтах. Один із них – інформаційний. Тож у Дії з'явилося безліч задач і викликів, які потрібно було оперативно взяти в роботу.

Як розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в інтерв'ю 24 каналу, на "режим очікування" поставили не так уже й багато проєктів. Водночас з'явилися ті, які потрібно було запускати практично з нуля.

Повне інтерв'ю Пишеться історія, – Мстислав Банік про кібервійну Мінцифри, нові послуги Дії і StarLink-інтернет

У Дії запускають нові послуги, а також підтримують наявні

Мстислав Банік зазначив, що у Мінцифри продовжують налагоджувати процеси, перевіряти, щоб все працювало. Це робиться для того, щоб усі могли спокійно та без проблем користуватися уже доступними сервісами.

Не обійшлося також без нових. І хоч, переконує керівник із розвитку електронних послуг, ситуація не сильно вдарила по Дії, але роботи таки додалося.

Звісно, з'явилася велика кількість абсолютно нових задач і викликів, які нас чекали з початку війни,

– наголосив він.

Банік додав, що з початку війни з міркувань безпеки державні реєстри відключили. А це означало, що цифровий паспорт або водійське посвідчення, які зберігалися у Дії, не завжди були під рукою.

Але хочу підкреслити, що навіть під час складного воєнного стану ми запускаємо нові послуги та сервіси в Дії, які є найнеобхіднішими для українців,

– додав він.

Які сервіси запустили для українців від початку війни:

єПідтримку. Українцям, які тимчасово втратили роботу, виплачують по 6 500 гривень.

Українцям, які тимчасово втратили роботу, виплачують по 6 500 гривень. Дія TV і Дія Радіо. У додатку можна дивитися та слухати національний телемарафон, щоб бути в курсі всього, що відбувається в країні.

У додатку можна дивитися та слухати національний телемарафон, щоб бути в курсі всього, що відбувається в країні. Донати на фонд "Повернись живим". За допомогою додатку за пару кліків можна переказати гроші на потреби української армії.

За допомогою додатку за пару кліків можна переказати гроші на потреби української армії. Чат-бот "єВорог" , в якому після авторизації з допомогою Дії, можна повідомляти про ворожі війська.

, в якому після авторизації з допомогою Дії, можна повідомляти про ворожі війська. єДокумент. Важливий документ у час воєнних дій, адже він може тимчасово замінити втрачені. У ньому містяться усі паспортні дані, необхідні для ідентифікації особи.

І це, звичайно ж, не все. Адже в команді продовжують свою роботу. Тож на нас у найближчому майбутньому очікують нові послуги та можливості.

Дивіться повне відеоінтерв'ю з Баніком про роботу Дії, кібербезпеку та Starlink: