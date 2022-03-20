З'явилось багато нових задач і викликів, – про те, як працює Дія в час війни
Україна бореться з ворогом одночасно на кількох фронтах. Один із них – інформаційний. Тож у Дії з'явилося безліч задач і викликів, які потрібно було оперативно взяти в роботу.
Як розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в інтерв'ю 24 каналу, на "режим очікування" поставили не так уже й багато проєктів. Водночас з'явилися ті, які потрібно було запускати практично з нуля.
Повне інтерв'ю Пишеться історія, – Мстислав Банік про кібервійну Мінцифри, нові послуги Дії і StarLink-інтернет
У Дії запускають нові послуги, а також підтримують наявні
Мстислав Банік зазначив, що у Мінцифри продовжують налагоджувати процеси, перевіряти, щоб все працювало. Це робиться для того, щоб усі могли спокійно та без проблем користуватися уже доступними сервісами.
Не обійшлося також без нових. І хоч, переконує керівник із розвитку електронних послуг, ситуація не сильно вдарила по Дії, але роботи таки додалося.
Звісно, з'явилася велика кількість абсолютно нових задач і викликів, які нас чекали з початку війни,
– наголосив він.
Банік додав, що з початку війни з міркувань безпеки державні реєстри відключили. А це означало, що цифровий паспорт або водійське посвідчення, які зберігалися у Дії, не завжди були під рукою.
Але хочу підкреслити, що навіть під час складного воєнного стану ми запускаємо нові послуги та сервіси в Дії, які є найнеобхіднішими для українців,
– додав він.
Які сервіси запустили для українців від початку війни:
- єПідтримку. Українцям, які тимчасово втратили роботу, виплачують по 6 500 гривень.
- Дія TV і Дія Радіо. У додатку можна дивитися та слухати національний телемарафон, щоб бути в курсі всього, що відбувається в країні.
- Донати на фонд "Повернись живим". За допомогою додатку за пару кліків можна переказати гроші на потреби української армії.
- Чат-бот "єВорог", в якому після авторизації з допомогою Дії, можна повідомляти про ворожі війська.
- єДокумент. Важливий документ у час воєнних дій, адже він може тимчасово замінити втрачені. У ньому містяться усі паспортні дані, необхідні для ідентифікації особи.
І це, звичайно ж, не все. Адже в команді продовжують свою роботу. Тож на нас у найближчому майбутньому очікують нові послуги та можливості.
Дивіться повне відеоінтерв'ю з Баніком про роботу Дії, кібербезпеку та Starlink: