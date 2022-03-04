З'явилось нове відео з місця авіаудару по житлових будинках Чернігова

Росіяни завдали жахливий удар по Чернігову. Влучили саме у житлові будинки, внаслідок чого є десятки загиблих українців.

У мережі з'явилось нове відео наслідків удару. Постраждали приблизно 100 людей, також 33 – загинули.

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Зверніть увагу, що на відео присутні кадри, які заборонено переглядати неповнолітнім. Також радимо вразливим людям не вмикати відеозапис.

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Варто зазначити, що рятувальники тимчасово призупиняли пошуки загиблих та постраждалих. Річ у тім, що ворог потужно обстрілював місто.



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