З'явилося перше фото з місця падіння Ан-26 на Запоріжжі

У мережі опублікували фото Ан-26, який близько 9 ранку 22 квітня впав у районі Михайлівки Запорізького району.

За попередньою інформацією, літак належав Україні. Зокрема на фото можна побачити синьо-жовтий прапор.

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Зауважимо, що повітряне судно виконувало технічний рейс. Раніше повідомлялося, що літак не належав Збройним Силам України.



Розбитий Ан-26 на Запоріжжі / Фото Запорізької ОВА

Що відомо про постраждалих

Кількість людей, які перебували на борту, досі невідома. Наразі встановили, що внаслідок падіння Ан-26 загинула 1 людина. Ще 2 – поранені.

Причини падіння літака ще встановлюють – на місці події працюють ДСНС та відповідні органи.

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