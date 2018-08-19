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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

З'явилось відео з місця смертельної ДТП під Харковом з архітектором Чечельницьким

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Смертельна ДТП під Харковом 19 серпня
Смертельна ДТП під Харковом 19 серпня / 057.ua

Вдень 19 серпня на трасі Харків – Вовчанськ сталась жахлива аварія, у якій загинуло троє людей.

Автомобіль Lexus, за кермом якого перебував 64-річний колишній головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький, зіткнувся з автомобілем "ВАЗ".

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Водій та двоє пасажирок "ВАЗу" загинули, а водій Lexus відбувся лише незначними травмами.

Очевидці, які стали свідками смертельної аварії, публікують у мережі відео з місця ДТП.

На відео видно понівечений посеред дороги ВАЗ та дорогий позашляховик, який опинився у кюветі.

Дивіться відео з місця ДТП під Харковом з екс-головним архітектором Сергієм Чечельницьким:

 

Теги: Новини Харкова Аварії та ДТП Жертви Розслідування Новини України
Джерело: 24 Канал
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