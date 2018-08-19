З'явилось відео з місця смертельної ДТП під Харковом з архітектором Чечельницьким
Вдень 19 серпня на трасі Харків – Вовчанськ сталась жахлива аварія, у якій загинуло троє людей.
Автомобіль Lexus, за кермом якого перебував 64-річний колишній головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький, зіткнувся з автомобілем "ВАЗ".
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Водій та двоє пасажирок "ВАЗу" загинули, а водій Lexus відбувся лише незначними травмами.
Очевидці, які стали свідками смертельної аварії, публікують у мережі відео з місця ДТП.
На відео видно понівечений посеред дороги ВАЗ та дорогий позашляховик, який опинився у кюветі.
Дивіться відео з місця ДТП під Харковом з екс-головним архітектором Сергієм Чечельницьким:
Джерело: 24 Канал
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