З'явилося відео масштабної пожежі в будівлі СБУ в Чернігові після влучання снарядів
Джерело:Суспільне Чернігів
У будівлю обласної СБУ в Чернігові влучили 2 снаряди. Приміщення охоплене пожежею.
Російські окупанти атакували в Чернігові будівлю обласного управління СБУ. Після влучання двох снарядів приміщення загорілося. Інформацію про це підтвердили в ДСНС.
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На опублікованому відео видно, що вогонь охопив дах, але він стрімко поширюється на решту будівлі.
Пожежа в будівлі СБУ в Чернігові: дивіться відео
Також у Чернігові атакували водонасосну станцію. У КП "Чернігівводоканал" повідомили про влучання чотирьох снарядів або ракет. Унаслідок обстрілів обладнання та мережі електроживлення були пошкоджені, проте насосне обладнання працює.
Відео пожежі в будівлі СБУ з іншого ракурсуВажливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!