З'явилося відео масштабної пожежі в будівлі СБУ в Чернігові після влучання снарядів

У будівлю обласної СБУ в Чернігові влучили 2 снаряди. Приміщення охоплене пожежею.

Російські окупанти атакували в Чернігові будівлю обласного управління СБУ. Після влучання двох снарядів приміщення загорілося. Інформацію про це підтвердили в ДСНС.

До теми Під Черніговом точаться бої із російськими військовими: ситуація складна

На опублікованому відео видно, що вогонь охопив дах, але він стрімко поширюється на решту будівлі.

Пожежа в будівлі СБУ в Чернігові: дивіться відео

Також у Чернігові атакували водонасосну станцію. У КП "Чернігівводоканал" повідомили про влучання чотирьох снарядів або ракет. Унаслідок обстрілів обладнання та мережі електроживлення були пошкоджені, проте насосне обладнання працює.

Відео пожежі в будівлі СБУ з іншого ракурсу

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!