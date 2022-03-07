З'явилося відео, як горить збитий під Києвом літак

У понеділок, 7 березня, наша система ППО збила над Києвом два російські літаки. Одна з ворожих "пташок" впала поблизу Житомирської траси.

Перший літак окупантів українські захисники збили о 20:30, а вже о 21:10 у повітряному бою вдалося ліквідувати й другий. У підсумку – мінус 2 ворожі повітряні судна протягом години!

До теми Ще один російський літак зустрівся із землею: відео вправної роботи українських Повітряних сил

Відзначимо, що станом на ранок 7 березня на рахунку українських асів було 46 збитих літаків Повітряно-космічних сил Росії. Упродовж дня наша скарбничка поповнилася черговими успіхами.

Відео падіння одного з ворожих літаків опублікував фотокор Макс Левін:

Вищий пілотаж сьогодні також показав наш льотчик-герой, який збив крилату ракету поблизу Обухова.

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