З'єднає 2 східні області: Укрзалізниця запускає модернізований поїзд

29 грудня 2021 , 14:31
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Джерело:

пресцентр Укрзалізниці

Укрзалізниця запускає модернізований електропоїзд. Він з'єднуватиме Донецьку і Харківську області.

Транспорт курсуватиме маршрутом Бахмут – Харків – Бахмут. Новий поїзд має значно покращити мобільність мешканців Сходу України.

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Як розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін, поїзд має:

  • 8 вагонів;
  • якісні крісла;
  • сучасне освітлення;
  • системи візуального і звукового оповіщення пасажирів;
  • місця для велосипедів.

Як курсуватиме транспорт

Щодня поїзд відправлятиметься із Бахмута о 11:25. В Харкові буде вже о 15:28. Назад їхатиме о 18:53, а приїжджатиме о 23:00. Зупинятиметься на таких станціях:

  • Сіль;
  • Сіверськ;
  • Ямпіль;
  • Лиман;
  • Святогірськ;
  • Ізюм;
  • Основа тощо.
Відзначимо! Ви можете ознайомитися з повним графіком руху транспорту.

УЗ додала пересадки

Укрзалізниця для зручності пасажирів додала пересадки у напрямках Балаклії, Ізюма, Святогірська, Лимана та Бахмута. А також – у напрямках Лозової, Слов'янська, Куп'янська, Рубіжного, Лисичанська та Попасної.

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Автор: Анастасія Мигидюк