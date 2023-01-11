Крига скресла: під час з'їзду обрали вже 5 членів Вищої ради правосуддя

У Києві 11 січня відбувся XIX позачерговий з'їзд українських суддів. Під час заходу обрали 5 членів Вищої ради правосуддя.

Перед з'їздом спікер Руслан Стефанчук заявив, що від призначень залежить успіх судової реформи. Окрім того, це наближає Україну до повноправного членства у ЄС.

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Також посли країн G7 наголошували, що з нетерпінням чекають призначення 8 членів Вищої ради правосуддя. Наразі обрали лише 5, однак 3 ще згодом мають дообрати.

Кого обрали до Вищої ради правосуддя

Влітку 2022 року у Вищу раду правосуддя обрали Романа Маселка та Миколу Мороза

Делегати з'їзду суддів обрали 5 членів, ними стали:

суддя Господарського суду Донецької області Юлія Бокова;

суддя Харківського апеляційного суду Алла Котелевець;

суддя Північного апеляційного господарського суду Ольга Попікова;

суддя Львівського окружного адмінсуду Олександр Сасевич;

суддя Верховного Суду Григорій Усик.



Новообрані судді до ВРП / Колаж Центру протидії корупції

Що відомо про кожного зі суддів

Юлія Бокова

Відомо, що ця суддя у деклараціях не вказала усе нерухоме майно, яким володіє її сім'я. В паперовій та електронній деклараціях за 2015 рік вона вказала різні відомості про розмір доходу. Згідно з першою, її сім'я того року дохід не отримувала, а згідно з другою – отримала 15 976 грн соціальних виплат.

Суддя Бокова, її донька та батьки часто відвідували тимчасово окупований Крим після березня 2014 року. Вона та її близькі родичі володіють майном на тимчасово окупованій території,

– пишуть у Центрі протидії корупції.

Окрім того, ймовірно, суддя має зв'язки зі співзасновником Партії Регіонів Юхимом Звягільським. Суддя з 1997 до 2012 року вона очолювала юридичний відділ шахти цього регіонала.

Алла Котелевець

Експерти зазначають, що у 2012 році до Вищої ради юстиції надходили рекомендації щодо звільнення з посади Котелевець. Власне, у березні 2010 року під час розгляду справи про ДТП суддя безпідставно не врахувала результати судової експертизи, а потім прийняла рішення про зменшення компенсації потерпілому. Порушення Котелевець були достатньо серйозними, аби її звільнили

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Окрім того, у декларації за 2015 рік вона не вказала, що 5 травня 2007 року її чоловік почав володіти авто Chevrolet Aveo. Ця інформація у декларації з'явилась лише у 2015 році. Зауважмо, що це не єдиний такий інцидент.

ВРП припинила повноваження напередодні повномасштабного вторгнення

Свої повноваження Вища рада правосуддя припинила 22 лютого 2022 року. Рішення ухвалили через дії Етичної ради.

10 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням. Позиція членів ВРП щодо того, що повноваження Етичної ради не мають конституційної основи,

– мовилося у повідомленні.

Влітку 2022 року Володимир Зеленський розпорядився провести конкурс до Вищої ради правосуддя.