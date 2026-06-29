Уже коректує цілі "сво": політолог розібрав виступ Путіна на з'їзді партії

Володимир Путін виступив на з'їзді провладної партії "Єдина Росії", де згадав про хід війни та удари України. За словами диктатора, українські сили нібито не просуваються на фронті, а "завдають терористичних атак" по об'єктах Росії.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зауважив 24 Каналу, що Путін уже коректує цілі так званої "сво". Для України це вигідна історія, адже зрозуміло, що очільник Кремля не може замовчувати роботу наших Сил оборони.

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Що показав виступ Путіна?

Ми вкотре побачили, що Путін не досягає бажаного. Навіть його виступ на з'їзді "Єдиної Росії" це підтверджує. Диктатор говорив, що вибори ніхто не скасовуватиме, переконував, що окупанти мають успіхи на фронті.

Цікаво, що теза про перенесення виборів пішла саме з Кремля. Причина у проблемах з мобілізацією та небажанням Путіна оголошувати повноцінний набір до війська. Без цього йому складно буде продовжувати наступ.

"Росія збирає військових з усіх усюд, але результатів немає. Мала Токмачка на Запоріжжі, яку російська армія "захоплює" уже який раз – це яскравий доказ того, яким є "коригування" цілей так званої "сво", – зауважив політолог.

Чаленко проаналізував виступ Путіна: дивіться відео

Також варто відзначити, що ситуація, в якій опинився Путін, зовсім нелегка. Вона, мабуть, є найважчою за останні роки. Адже диктатору доводиться показувати, що у нього є єдина провладна партія, яка буцімто все контролює. Але насправді всі починання, які робив Путін на посаді, сьогодні руйнуються, наче паперовий будинок. Це реалії, які очільник Кремля вперто намагається ігнорувати.

До слова, під час свого виступу Путін сказав, що Росія "проходить важкі часи", але додав, що країну нікому не вдасться зламати. Також він скаржився на "терористичні удари" з боку України та буцімто незаконні санкції Заходу. Втім обіцяв гарантувати безпеку й добробут для кожного громадянина Росії. Як саме диктатор планує це робити – не уточнив.