Аеропорт у Києві тимчасово припинить роботу

Аеропорт "Київ" (Жуляни) планує тимчасово закритися для капітального ремонту злітно-посадкової смуги.
Про це в Facebook повідомляє прес-служба аеропорту.
Ця зима була дуже складною через метеоумови, з перепадом температур, крижаними дощами і відлигою. Все це позначилося на стані злітно-посадкової смуги,
– наголошується в повідомленні.
Зазначається, що аеропорт закриють з 14 травня. Ремонт триватиме до 24 травня.
На цей час усі польоти, які виконував аеропорт "Київ", будуть перенесені в Міжнародний аеропорт "Бориспіль".
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