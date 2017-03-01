Аеропорт у Києві тимчасово припинить роботу

Аеропорт "Київ" (Жуляни) планує тимчасово закритися для капітального ремонту злітно-посадкової смуги.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба аеропорту.

Ця зима була дуже складною через метеоумови, з перепадом температур, крижаними дощами і відлигою. Все це позначилося на стані злітно-посадкової смуги,

– наголошується в повідомленні.

Зазначається, що аеропорт закриють з 14 травня. Ремонт триватиме до 24 травня.

На цей час усі польоти, які виконував аеропорт "Київ", будуть перенесені в Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Читайте також: До популярного туристичного міста запустять додаткові рейси з України