Алкогольна культура Європи: традиції, нюанси і дивацтва

Випити чогось міцненького в Європі не відмовляються. Інша справа, що кожна країна має свої традиції і алкогольну культуру. І раз уже українцям засяяв безвіз у європейські країни, сайт "24" спробував дослідити, як, що і за скільки вживають алкогольного у тій частині світу.

За даними Вікіпедії, у Європі виділяють навіть кілька так званих "алкогольних поясів" – певних регіонів, які характеризуються переважним вживанням того чи іншого міцного напою.

До горілчаного поясу входить і наша країна, разом з Фінляндією, Норвегією, Ісландією, Швецією, Гренландією, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею та Білоруссю і Росією. Саме ці країни виробляють 70% усієї горілки в ЄС.

Пивний пояс – це Бельгія, Нідерланди, Данія, Великобританія, Німеччина, Австрія, Люксембург, Чеська Республіка, Словаччина.

Винний пояс – це південні країни, де вирощують багато винограду: Іспанія, Португалія, Італія, Угорщина, Молдова, Греція, Македонія, Болгарія, Сан-Марино, Швейцарія, Румунія, Франція, а ще – Вірменія та Грузія.

Втім, звісно, сучасне різноманіття алкогольного вибору геть не обмежує жодну країну у спектрі улюблених напоїв.

Міцні напої і ціни

У Європі алкогольне питво дороге. Десь більше, десь менше. Традиційно найдорожчими у цьому сенсі є скандинавські країни. А найдешевші – "нові європейці" Болгарія і Румунія.



Найдорожчий алкоголь у Європі – в Норвегії

Алкоголь і вік

У Європі здебільшого алкоголь дозволено вживати і купувати з 18 років. Хоча в деяких країнах це дозволяють і молодшим громадянам. Якщо ж взяти весь світ, то найпізніше вживати алкоголь дозволяють у США, Індонезії, Казахстані, Фіджі – з 21 року.

Демократична Європа вживання алкоголю не забороняє. Але є країни, де такі правила існують, зокрема, взагалі заборонений алкоголь у Лівії, Гамбії, Брунеї.

Натомість жодних обмежень на продаж алкоголю (навіть за віком) немає у Албанії, Киргизстані, Марокко (у кафе і барах).

Алкоголь і закон

У Німеччині дуже строго стежать за віковим обмеженням на продаж алкоголю – від 18 років. Інших обмежень там немає.

Швеція дозволяє продаж алкоголю (крім слабоалкогольного пива) лише у спеціальних державних магазинах Systembolaget, що працюють по буднях. Також заборонена у ЗМІ реклама алкоголю міцнішого за 2,25%.

Фінляндія так само продає алкоголь у спецмагазинах Alko, з понеділка по суботу. Така ж система у Норвегії, де є мережа спеціальних магазинів Vinmonopolet.

У Латвії розпити пляшечку будь-чого алкогольного на вулиці не зможете – там це заборонено. У магазині придбати такий товар можна до 22 години. Литва пішла ще далі – вночі там заборонено продавати алкоголь навіть у торгових центрах та на автозаправках. Більше того – не можна його возити і в авто.



Де і скільки п'ють вино в Європі

У Іспанії на вулиці вживати алкоголь теж не можна. Але придбати його дозволено і в продуктових, і у спецмагазинах.

У Португалії можна закупитись алкоголем у будні з 9 до 19 години, за виключенням перерви з 13 до 15.

Франція забороняє рекламу алкоголю будь-де, окрім інтернету. А купити міцні напої можна лише з 8 до 18 години.

Великобританія славиться обмеженням продажу алкоголю навіть у пабах. Втім, є такі місця, де його все ж продають в досить пізній час. Цікаво, що підліткам 16-17 років тут дозволять випити чогось слабоалкогольного, як-то сидр, за умови замовлення чималої порції їжі.

Болгарія дозволяє рекламу алкоголю будь-де.

Алкогольні чудасії Європи

Любителі міцних напоїв у Європі – ті ще вигадники. Зокрема, у скандинавських країнах варять ялинове пиво. Щоправда, нині воно не користується таким попитом, як пару століть тому. Але знайти його у магазинах Швеції, наприклад, можна, кажуть мандрівники.

Ще у Швеції готують горілку з картоплі, причому зі шведської. Щоправда, ціна на це задоволення не маленька – біля 40 євро за пляшку. Натомість ще одна алкогольна дивовижа Швеції – лікер Мольорт (malört) вважають одним з найбридкіших напоїв. Він містить чималу кількість полину, а тому – дуже гіркий.

А от найміцніше пиво всіх часів, міцністю 68%, зварили у 2013 році у шотландській пивоварні Brewmeister, називається воно Snake venom, тобто "Зміїна отрута". Придбати напій можна на сайті пивоварні, ціна його – біля 50 фунтів стерлінгів за 0,275-літрову пляшку.

Натомість у сусідній Швейцарії виготовляють один з найдорожчих напоїв – Goldschläger. Це 40-градусний лікер з корицею і пластівцями золота. В кожній пляшці – 15 мг золотої стружки і ситечко, щоб її відсіювати під час вживання напою. Звісно, вартість маленької пляшки цього лікеру відповідна – близько 300 доларів. До слова, українські виробники нині навчилися виготовляти схожий напій – "горілку з золотом". У нас є навіть "живе" фото.

Мабуть, ви погодитесь, що лідером нашого своєрідного рейтингу алкогольних дивацтв стане англійський "Gilpin Family Whisky" – віскі з … урини. Для виробництва цього, вибачте, напою, використовують тільки сечу діабетиків. У винахідника чудернацького віскі навіть є свій блог. Щоправда, за свідченнями ЗМІ, особливо великого попиту на товар Гілпіна ні в Європі, ні в світі не спостерігається.

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