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Артеменко оприлюднив деталі щодо своїх паспортів і громадянств

11:13, сьогодні 236 Читать новость на русском
Андрій Артеменко
Андрій Артеменко / Соцмережі

Позафракційний народний депутат Андрій Артменко володіє двома громадянствами, натомість має лише один паспорт.

Про це депутат розповів у коментарі виданню "КП в Україні".

"У мене немає паспортів інших країн. У мене є паспорт України. Був паспорт Канади, який в 2014 році, відповідно до вимог чинного законодавства, я повинен був призупинити. Я це зробив. Зробив це публічно в 2014 році, до початку виборів", – наголосив парламентар.

Артменко, паспорт, Канада

Щоправда, як стверджує депутат, відмовився він лише від паспорту, а не від громадянства Канади.

Процедура відмови від громадянства – це набагато складніша процедура, яка вимагає відповідних дій, в тому числі і юридичних. І я, не порушуючи жодного закону України, не порушуючи жодного закону Канади, плачу податки як в Україні, так і в Канаді. Ви розумієте, що сьогодні у нас, на жаль, між Канадою та Україною немає договору про подвійне оподаткування,
– підкреслив народний обранець.

Артменко, паспорт, Канада

За словами парламентаря, обрали його до Ради законно та він не порушував жодних документів як в Україні, так і в Канаді.

Також політик розповів, як отримав канадську громадянство.

Артменко, паспорт, Канада

"Це було в 1998-1999 роках в досить складний час для України та пов'язано зі складністю себе реалізувати. Тому я, як випускник Київського політехнічного університету, з іншими випускниками КПІ подав запит до Канади, щоб влаштуватися працювати там фахівцем в області комп'ютерних технологій. Їм сильно були потрібні фахівці саме в такій області. Спочатку я отримав дозвіл на роботу, потім громадянство. Процедура зайняла 5-6 років", – додав Артеменко.

Читайте також: Артеменко не припиняє дивувати: хоче, щоб українці мали по два паспорти

Нагадаємо, навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся скандал, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією.

20 лютого його виключили зі складу фракції Радикальної партії Олега Ляшка, за списком якої він пройшов у Раду.

Згодом Артеменко вніс у Верховну Раду законопроект про подвійне громадянство.

Теги: Політика Україна Верховна Рада Андрій Артеменко Канада
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